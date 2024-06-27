將對俞大㵢停職調查？　林佳龍「不會」：相關爭議有跟府院報告

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料亂花公帑，狂花800萬元購置手工沙發、高級床墊等家具，更以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克座車，但遭外交部會計部門擋下。對於是否將俞大㵢停職調查，外交部長林佳龍今（27日）受訪時直言「不會」，他表示，跟俞大㵢有聯繫，他有做說明跟電報，有初步釐清。

對於俞大㵢相關爭議，林佳龍表示，外館採購跟核銷有一定程序，俞大㵢也按照這樣的程序申請，有些項目有核可，但建議購車部分在秘書處了解後並未同意，外界比較注意床跟沙發，傳言8百萬，數字是錯的，經過了解，上半年華府駐美大使館跟官邸整個核銷的數字是35萬美金，備用發電機跟硬體設施就28萬美金，剩下核銷項目約7萬美金。

至於相關採購列為密件？林佳龍表示，立委索取資料時外交部都有給，但要不要對外公布部分，如果沒有用密件，這些項目跟數字全都會對外公布，但相關數字都有提供給立委。

也有媒體追問，是否可能是冤案？林佳龍指出，若有內部管理問題當然要檢討、進一步改善，加以釐清，就申報跟核銷經費，總經費上半年扣掉發電機大概就250萬台幣。

林佳龍補充，至於是否要使用俞大㵢認為在華府較適當的座車，他要述明理由，讓會計單位認為有其必要性，他上次可能未足夠說明，秘書處跟會計單位並未同意。而相關爭議有無跟總統賴清德聯繫？林回應，外交是由總統負責，外館事情有跟府院做報告。

