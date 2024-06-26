　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「根本沒花800萬」俞大㵢：申請購車涉國家門面　將繼續爭取

▲▼駐美代表俞大㵢。（圖／駐美國台北經濟文化代表處）

▲駐美代表俞大㵢。（資料照／駐美國台北經濟文化代表處）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料亂花公帑，以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克Cadillac館長座車，但遭外交部會計部門擋下。俞在美國親自召開記者會回應，他表示，當時申請採購車輛是為汰換兩輛公務車，里程分別超過12萬、11萬公里，由於華府大部分國會議員、首長都會搭乘大型休旅車，要符合當地情形，這是涉及國家門面的問題，因此他將會繼續爭取。

俞大㵢在美國時間25日下午在華府召開記者會說明，對於各界批評他虛心領教，目前外交部針對報導內容已經做了聲明。對於媒體報導內容，他直言，「對於我跟我太太在我個人的人格操守的污衊，我是沒有辦法接受的」，因此要站出來捍衛清譽。

俞大㵢說，「800萬台幣是個天文數字，根本沒有這回事」，確實他來美國後，有一次購買生活用品給訪賓使用，因為我國在華府共有兩個接待賓客的地方，一個是雙橡園，另一個便是職務宿舍，前者用來宴客、舉辦酒會，後者有時也會接待一些不方便在雙橡園或其他地方會晤的餐敘，他赴任後已有2次接待訪賓的紀錄。

俞大㵢指出，報導裡面提到的許多數字都很浮誇，例如說自己買了兩台咖啡機，其實有一台是要給雙橡園使用，至於金額，報導大概是把那個牌子最貴的型號拿來寫；至於沙發與床都用了20幾年，他只是換了同品牌、同款式的床，報載買了20幾萬元，都是誇大的數字，「800萬更是不存在」。

至於報導指俞大㵢太太頤指氣使、要求駐處同仁陪同採購一事，俞大㵢澄清，的確有發生過太太與同仁一同選購職務宿舍所需物品，但絕對沒有要求同仁陪同採購私人物品，「我跟我太太從來沒有斥喝或者辱罵（同仁）等等」，這是子虛烏有的控訴，他絕對不接受這種人格污衊。

另對報載申請購買凱迪拉克Cadillac館長座車一事，俞大㵢說，當時申請採購車輛是想汰換兩輛公務車，一輛已使用14年，另一輛則是12年，已經超過年限規定，兩輛車的里程數也分別超過12萬、11萬公里，高於規定里程數，「事實上這兩部車都已經沒辦法再開了」。

俞大㵢說，華府大部分國會議員、重要首長或企業領袖會搭乘較大型的休旅車，「我是建議說，我們要符合當地這種情況，跟大家融入」，在接待國內首長時，也應該有相應規格的禮賓車，因為在華府門口停的就是這些車子，「我中華民國政府的官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢？」

俞大㵢強調，這是涉及國家門面、格局的問題，因此他將會繼續爭取。他說，如同職務宿舍也是一樣的道理，今天要邀請官員到家裡坐，總不能用組裝傢俱、中國製的簡陋家具讓他們坐吧？因此，他的考量是因為工作上的考量，不是因為個人奢華。

不過，俞大㵢也在記者會中坦承，確實有搭乘公務車在市區賞櫻花，「就載了一程」，也有用放在官邸的備用公務車出門採購。他強調，館長對於公務車使用有裁量權，至於適當與否他虛心接受批評也願意精進。

此外，外交部發言人劉永健昨（25日）在例行記者會應詢證實此事，他說，其實館長車輛的年限與里程數都有相關規定，外交部並沒有同意換購相關車輛；公務車顧名思義就是「公務使用」，至於車輛使用情形，外交部會尊重外館館長的調度。

ET快訊
正妹YTR被襲胸「恐怖瞬間曝光」　她怕爆：加深北車不好回憶
A柱惹禍！台中女慘被大迴轉輾斃　家屬悲：飯後散步竟喪命
快訊／收押後首度露面！　余天女婿披頭散髮現身
地下傳微弱呼救聲…台中男離奇受困近一周
快訊／中和33歲男遭囚禁　墜樓慘死！壓傷女路人
小學生「看電影竟染菜花」！醫曝座位不要挑這裡
北韓第6波「屎攻」！　仁川機場暫停起降3小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱聲援陳玉珍「旁聽」民進黨記者會　徐巧芯遭轟作秀與綠委槓上

卓榮泰籲在野「按捺不動」等釋憲　黃國昌：憑什麼一句話凍結法律？

快訊／綠遞送國改釋憲聲請書　曝7大理由「期待撥雲見日」

綠今聲請釋憲　徐巧芯「旁聽」記者會：我距門口100公分是盯梢嗎？

傳陸媒盯梢台灣節目　媒體人籲國安單位徹查：若作假該當何罪？

黃國昌爆國軍營區光電設備中國製　顧立雄：軍備局全面清查

「根本沒花800萬」俞大㵢：申請購車涉國家門面　將繼續爭取

國民黨團未簽「不復議同意書」！　《消防法》本會期無法修法完成

快訊／唐飛後第二人！參謀總長時隔25年赴立院備詢　梅家樹：我該做的

用希特勒暗喻賴清德遭府批評　柯文哲：個人凌駕法律是獨裁第一步

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

孫鵬救回婚姻載狄鶯出門 壞習慣被直擊｜20240625 ET午間新聞

稱聲援陳玉珍「旁聽」民進黨記者會　徐巧芯遭轟作秀與綠委槓上

卓榮泰籲在野「按捺不動」等釋憲　黃國昌：憑什麼一句話凍結法律？

快訊／綠遞送國改釋憲聲請書　曝7大理由「期待撥雲見日」

綠今聲請釋憲　徐巧芯「旁聽」記者會：我距門口100公分是盯梢嗎？

傳陸媒盯梢台灣節目　媒體人籲國安單位徹查：若作假該當何罪？

黃國昌爆國軍營區光電設備中國製　顧立雄：軍備局全面清查

「根本沒花800萬」俞大㵢：申請購車涉國家門面　將繼續爭取

國民黨團未簽「不復議同意書」！　《消防法》本會期無法修法完成

快訊／唐飛後第二人！參謀總長時隔25年赴立院備詢　梅家樹：我該做的

用希特勒暗喻賴清德遭府批評　柯文哲：個人凌駕法律是獨裁第一步

災後現場曝光！安妮公主花園負責人曝：損失200萬　拚8月完成重建

稱聲援陳玉珍「旁聽」民進黨記者會　徐巧芯遭轟作秀與綠委槓上

網紅瘋子哥「白天還出PO影片」當晚身亡！死因曝光：顱腦損傷嚴重

感謝「郵」你！雲林阿伯連人帶車倒田邊　熱血郵差頂烈陽急扶起

全台熱炸「會帶什麼涼感小物出門？」　網推2物：真的比較不熱

陸邀網紅風波狂燒！　國台辦：波特王來很多次「歡迎再來」

店家崩潰公告「冰淇淋加入火鍋」加價60元　全場看傻：暑假到了

維基解密創辦人亞桑傑在美國塞班島認罪　將返回澳洲坎培拉

全中運、全障運金牌數雙創新高　南投縣1400萬犒賞選手及教練

日本居民「血檢異常」驗出致癌物！　全國1.2萬處緊急自來水檢測

調皮喵「神桌吊單槓」　一腳踢飛茶杯+狂抓牆

政治熱門新聞

快訊／唐飛後第二人！　參謀總長時隔25年赴立院備詢

賴清德好感度急跌？專家揭來源：惡意留言

俞大㵢亂花公帑　林憶君批外交部查吹哨者

總統府點名柯文哲、黃國昌「操弄誤導」

遭控上任濫花公帑800萬　駐美代表：惡意不實指控

軍事高層將領異動一次看　李世強任中科院長、5位女將軍寫新紀錄

建案飢餓行銷、網紅帶動炒房　內政部：最重可罰5000萬

周董喊話！北市大巨蛋辦演唱會進度曝

陸「懲治台獨」最重死刑　卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

內政部修服補充兵役辦法　每年可回流服常備兵1925人

進口蛋少600萬顆？　王定宇揭真相：黃國昌就是算錯了

柯文哲曬「學姐」黃瀞瑩送喜帖片！　自嘲：現在沒收入還要包紅包

用希特勒暗喻賴遭府批評　柯回擊了

三接工程進度超前　拼2025年6月供氣

更多熱門

相關新聞

遭控上任濫花公帑800萬　駐美代表：惡意不實指控

遭控上任濫花公帑800萬　駐美代表：惡意不實指控

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料濫花公帑，上任後花費800萬元公費。他今天強調並無此事。太太另遭控對代表處人員頤指氣使方面，俞大㵢說，「絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的污蔑」。

俞大㵢亂花公帑　林憶君批外交部查吹哨者

俞大㵢亂花公帑　林憶君批外交部查吹哨者

駐美代表公費購買清單竟是密件　黃國昌：林佳龍還記得曾經的自己嗎？

駐美代表公費購買清單竟是密件　黃國昌：林佳龍還記得曾經的自己嗎？

駐美代表狂花百萬公帑　周玉蔻嗆丟臉：要賴清德速換上「自己人」

駐美代表狂花百萬公帑　周玉蔻嗆丟臉：要賴清德速換上「自己人」

外交部醜聞連發！　徐巧芯再爆：駐外使館發生霸凌事件

外交部醜聞連發！　徐巧芯再爆：駐外使館發生霸凌事件

關鍵字：

爆料俞大㵢外交部車輛禮賓

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

禾馨名醫割破網美腸子！切子宮肌瘤出事了

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面