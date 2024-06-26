「根本沒花800萬」俞大㵢：申請購車涉國家門面　將繼續爭取

▲駐美代表俞大㵢。（資料照／駐美國台北經濟文化代表處）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料亂花公帑，以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克Cadillac館長座車，但遭外交部會計部門擋下。俞在美國親自召開記者會回應，他表示，當時申請採購車輛是為汰換兩輛公務車，里程分別超過12萬、11萬公里，由於華府大部分國會議員、首長都會搭乘大型休旅車，要符合當地情形，這是涉及國家門面的問題，因此他將會繼續爭取。

俞大㵢在美國時間25日下午在華府召開記者會說明，對於各界批評他虛心領教，目前外交部針對報導內容已經做了聲明。對於媒體報導內容，他直言，「對於我跟我太太在我個人的人格操守的污衊，我是沒有辦法接受的」，因此要站出來捍衛清譽。

俞大㵢說，「800萬台幣是個天文數字，根本沒有這回事」，確實他來美國後，有一次購買生活用品給訪賓使用，因為我國在華府共有兩個接待賓客的地方，一個是雙橡園，另一個便是職務宿舍，前者用來宴客、舉辦酒會，後者有時也會接待一些不方便在雙橡園或其他地方會晤的餐敘，他赴任後已有2次接待訪賓的紀錄。

俞大㵢指出，報導裡面提到的許多數字都很浮誇，例如說自己買了兩台咖啡機，其實有一台是要給雙橡園使用，至於金額，報導大概是把那個牌子最貴的型號拿來寫；至於沙發與床都用了20幾年，他只是換了同品牌、同款式的床，報載買了20幾萬元，都是誇大的數字，「800萬更是不存在」。

至於報導指俞大㵢太太頤指氣使、要求駐處同仁陪同採購一事，俞大㵢澄清，的確有發生過太太與同仁一同選購職務宿舍所需物品，但絕對沒有要求同仁陪同採購私人物品，「我跟我太太從來沒有斥喝或者辱罵（同仁）等等」，這是子虛烏有的控訴，他絕對不接受這種人格污衊。

另對報載申請購買凱迪拉克Cadillac館長座車一事，俞大㵢說，當時申請採購車輛是想汰換兩輛公務車，一輛已使用14年，另一輛則是12年，已經超過年限規定，兩輛車的里程數也分別超過12萬、11萬公里，高於規定里程數，「事實上這兩部車都已經沒辦法再開了」。

俞大㵢說，華府大部分國會議員、重要首長或企業領袖會搭乘較大型的休旅車，「我是建議說，我們要符合當地這種情況，跟大家融入」，在接待國內首長時，也應該有相應規格的禮賓車，因為在華府門口停的就是這些車子，「我中華民國政府的官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢？」

俞大㵢強調，這是涉及國家門面、格局的問題，因此他將會繼續爭取。他說，如同職務宿舍也是一樣的道理，今天要邀請官員到家裡坐，總不能用組裝傢俱、中國製的簡陋家具讓他們坐吧？因此，他的考量是因為工作上的考量，不是因為個人奢華。

不過，俞大㵢也在記者會中坦承，確實有搭乘公務車在市區賞櫻花，「就載了一程」，也有用放在官邸的備用公務車出門採購。他強調，館長對於公務車使用有裁量權，至於適當與否他虛心接受批評也願意精進。

此外，外交部發言人劉永健昨（25日）在例行記者會應詢證實此事，他說，其實館長車輛的年限與里程數都有相關規定，外交部並沒有同意換購相關車輛；公務車顧名思義就是「公務使用」，至於車輛使用情形，外交部會尊重外館館長的調度。