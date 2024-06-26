駐美處「豪奢採購」支出明細曝！　游淑慧喊話外交部：別用密件答覆

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

駐美代表俞大㵢遭爆濫花公帑，赴美上任後花費800萬元採購，他今（26日）則對外喊冤並無此事。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，如果傳聞屬實，簡直就是「郭董等級」的吃穿用度，她更貼出「外交部預付款明細」喊話，這些豪奢採購是真是假，外交部應該趕快公開說明釐清，而不是用密件答覆，這作法反而是「此地無銀三百兩」，還有這個人事任命，任命者吳釗燮要不要說說話？

游淑慧於臉書表示，據昨日報導，俞大㵢遭爆料濫用公帑，官邸半年內就花費800萬元。其中讓人難以置信的是，咖啡機11萬一台、床25萬一張、藍芽喇叭26萬。如果屬實，這哪是外交官需求，簡直就是「郭董等級」的吃穿用度。

游淑慧表示，民眾黨立委黃國昌索資了解俞大㵢的公務採購，外交部卻以「密件」答覆，難道駐外人員怎麼花國家錢是機密？有沒有買一台11萬的咖啡機，是不能說的祕密？

游淑慧認為，這些豪奢採購是真是假，外交部本來應該趕快說明釐清，但外交部用密件答覆作法，反而「此地無銀三百兩」，告訴外界這些事不能讓人家知道。但這些是密件嗎？外交部不該慣性亂扯「密件」了，去年的決算都有記載，連公開上網的資料都要跟立委說密件？什麼都蓋上密件的做法，顯然會製造出徐巧芯被告冤案二。

游淑慧貼出的「外交部預付款明細」顯示， 其中俞大㵢赴美業務支出，外交部預付到美赴任交際費1.5萬美金，折合台幣約48萬，時間為112年12月到113年2月；駐美購置宿舍傢俱及公務手機費用7697元美金，折合台幣約24萬8千元；駐美增購雙橡園咖啡機1台、館長職務宿舍電視機1台及館、宿舍藍芽音響各1台，所需經1115.93美金，折合台幣3萬6千多。

▼游淑慧貼出外交部預付款明細。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）

最後，游淑慧強調，這部分跟報導並不一，是「分期給付」，是部分列入113年支出？還是報導錯誤？難道外交部不該說明澄清嗎？並嚴正處理嗎？顯然俞大使12月12日上任後，不是忙著熟悉業務，而是忙著買咖啡機和音響。台灣最重要駐美代表，這個人事任命，任命者吳釗燮要不要說說話？

俞大㵢稍早也出面回應傳聞，「800萬台幣是個天文數字，根本沒有這回事」，確實來美國後，有一次購買生活用品給訪賓使用，他赴任後已有2次接待訪賓的紀錄。報導裡提到許多數字都很浮誇，例如說，買了兩台咖啡機，其實有一台是要給雙橡園接待賓客使用，至於金額，報導大概把牌子最貴的型號拿來寫；至於沙發與床都用了20幾年，只是換了同品牌、同款式的床，報載買了20幾萬元，都是誇大的數字，「800萬更是不存在」。

▼駐美大使俞大㵢。（圖／記者李毓康攝）