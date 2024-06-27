環太平洋軍演登場！因應中國犯台　美4萬噸級「兩棲攻擊艦」當靶

▲日耳曼敦號船塢登陸艦（USS Germantown）準備從美國加州聖地牙哥航往夏威夷參加環太平洋軍演。（圖／翻攝自Facebook／RIMPAC ）

記者張方瑀／綜合報導

美國主導的2024年環太平洋演習（RIMPAC）27日於夏威夷及其周邊地區展開。分析指出，此次演習使用4萬噸級的兩棲攻擊艦作為實彈射擊的「靶艦」，是為了針對中國可能以兩棲攻擊艦攻打台灣可能性做準備。

根據美國之音（VOA）報導，美國海軍新聞稿顯示，兩年一度的環太軍演將有來自29個國家的40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過2萬5000名官兵參加。

相較於2022年有26國38艘艦艇參與，本屆軍演規模顯著擴大。

此次演習包括反潛戰、多艦水面戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群對抗實彈部隊的「多軸防禦」等多領域戰爭場景。

其中，備受關注的「擊沉」（SINKEX）課目是參與者使用反艦武器對目標艦艇進行實彈打擊，而今年的「靶艦」是已退役的4萬噸級「塔拉瓦號」（Tarawa）兩棲攻擊艦。

分析指出，今年選擇「塔拉瓦號」作為擊沉目標，是為了應對中國在巨型兩棲攻擊艦和航空母艦方面的發展，以及其可能用於台海衝突中的潛在威脅。

儘管台灣多次表示參與環太軍演的意願，也有美國國會議員長期呼籲邀請台灣加入，但本屆軍演的29個參與國中仍不包括台灣。

美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）近期在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發文，呼籲未來的環太軍演應納入台灣。