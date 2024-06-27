大班女兒「邀同學來家玩」！她憂屋老舊很丟臉秒拒　網：沒人在乎

▲原PO擔心房子老舊很丟臉。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

一名媽媽焦慮表示，女兒目前大班快升小學了，個性很活潑，喜歡交朋友，常常問她「可不可以同學來家裡玩？」但她擔心家裡不夠氣派，沒有漂亮的裝潢，只是一間20年的華廈，會沒有面子，因此拒絕女兒的要求，不知道有沒有人跟她有一樣的心情，貼文曝光，網友笑喊「妳想太多了」。

該名媽咪在Dcard發文，「女兒一直想邀請別人來家裡」，女兒即將從幼兒園升上小學，個性活潑又好客，時常去別人家玩，也經常問她是否可以邀請同學到家裡玩，然而，這位媽媽卻因為家裡的狀況不夠好，感到相當無奈。

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她透露，家裡是二十幾年的華廈，雖然不算太舊，但跟新房子相比還是有點差距，房子是父母給的，「沒裝潢，很多傢俱是父母買的，然後也不好收納、整理」，雖然她對於這樣的環境已經習以為常，但還是覺得家裡不夠派頭，不敢讓人家來，「我該怎麼辦？怎麼回應？有人跟我一樣的狀況，或是懂我的心情嗎？」

貼文曝光，網友認為不必太在意，「你想多了，我國中去朋友家玩，他家人在那說我們家很大齁，我根本不在意你家大不大，我只在意今天要跟你兒子玩的電腦遊戲」、「幼稚園而已，有飲料零食吃、有冷氣吹就很開心了好嗎？你以為他們的同學是抱著賞屋的心情去你家的嗎」、「小孩根本不會想這麼多，對小朋友來說，邀請別人到自己家裡玩是一種友好的交流，只要家裡不髒亂，舊根本沒關係，沒有人在乎的」、「我只會記得媽媽都不讓我朋友來家裡，建議你不要用大人的想法看待小朋友的世界」。

有網友指出，「我只知道小朋友來家裡貴重東西要收好」、「盡可能保持整潔就可以了，比起擔心外界的眼光，我會比較在意同學來我家，我要額外背負的照護責任」。也有網友建議，可以跟小孩溝通，「我媽因為輕微潔癖+不想多背一個照顧責任，也拒絕我帶朋友回家，我覺得直接跟女兒說妳會介意就好，孩子能理解的」、「原PO在意的話不如一開始先跟女兒講清楚，家裡的環境不方便帶朋友回家」。