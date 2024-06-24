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社會 社會焦點 保障人權

偷拍朋友未成年女兒及胞妹私密影像11次　高雄變態校長被起訴

▲偷拍,針孔。（圖／CFP）

▲偷拍示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某國小張姓校長今年4月被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署搜索張姓校長的親友住處、學校辦公室等處，查扣到相關偷拍畫面等事證，檢、警查出張姓校長涉嫌在朋友家的浴廁、客廳、房間等處偷裝針孔攝影機，偷拍朋友的未成年女兒及胞妹的私密影像高達11次，檢察官偵查後，今（24）日偵結，依違反兒童及少年性剝削條例、妨害秘密罪將他起訴。

據了解，張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，學校與住家都被搜索，查扣到他涉嫌偷拍未成年的私密影像等事證，檢察官也向法院聲請羈押獲准，教育局在案發後也立即將張姓校長停職，市長陳其邁獲悉後，震怒將張姓校長免職，永不錄用。

檢方調查，張姓男子是的犯案期間從2022年7月間到去年10月間，他在親友住處浴室、廁所、房間及客廳等處，偷偷安裝針孔攝影機，竊錄朋友未成年女兒的淋浴、更衣的性影像，今年3月間，朋友的妹妹也搬來同住，結果也同樣遭到偷拍到淋浴、如廁等性影像。

檢方後續偵辦後，張姓校長坦承犯行，檢察官認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像、刑法第319條之1第1項之無故攝錄性影像等罪事證明確，偵結將他提起公訴。

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