忍很久了！她當女兒面持刀殺死家暴夫　二審減刑輕判2年10月

▲祁姓女子遭家暴夫侮辱、毆打後，憤而持刀殺害他。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

桃園市泰國籍祁姓外配嫁來台灣後，與祁姓前夫相處不睦，最後離婚。2022年間，2人帶著女兒入住汽車旅館，爆發口角，祁女遭前夫辱罵後，憤而持刀殺害前夫。祁女一審獲輕判5年半，案經上訴，高等法院20日二審再減刑，輕判2年10月。可上訴。

判決指出，祁女嫁來台灣多年，與祁姓男子結婚，2人育有3名子女。不過2人平時相處多有口角糾紛，甚至還有肢體衝突，祁女因此向法院聲請家暴保護令獲准。2人最後離婚，但仍同住一個屋簷下。

祁男2022年5月間，因為買屋新裝潢的緣故，與祁女、女兒3人住進汽車旅館中。案發於當年8月中，祁女因故來不及趕到醫院接祁男出院，祁男返回房間後暴怒，2人大吵，祁男命祁女下跪，並故意將口中的飯菜、口水吐在祁女臉上，以「臭爛B、死妓女」等髒話辱罵，並試圖毆打。14歲的女兒衝上前擋住爸爸的攻擊，但祁男仍對祁女搧到巴掌。

祁女被毆打後也爆氣，抓起旅館內之鏡子底座朝祁男頭部砸去，雙方互毆扭打，搶奪房間內的水果刀，祁女搶下水果刀後，以身體壓制祁男在地後，抓起刀刃對祁男稱：「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」，並持水果刀，當女兒的面刺殺祁男身體多處，造成他頸部、胸部多次穿刺傷，大量失血。警消人員獲報後到場，祁女當場向警方自首，至於祁男則送醫後不治，檢方依照「家暴殺人罪」嫌，對祁女提起公訴。

一審法院審理後，依照自首減刑規定，將祁女輕判有期徒刑5年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，認為祁女以外國人身分嫁來台灣，又忍受家暴多年只為了照顧3名子女，因此再度減刑，最後高院將祁女輕判有期徒刑2年10月。