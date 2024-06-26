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台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌「15年後暴打老同學」　判決曝光

▲男子在社群PO出疫情謠言，遭南投地院法官判處3萬罰金。（圖／南投地檢署提供）

▲南投一名女子國中被霸凌，15年後她揪出當年霸凌者並將對方暴打一頓，遭法院判刑。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣日前發生一起暴力案件，一名李姓女子在國中時期曾遭霸凌，15年後她找到了當年霸凌她的許姓男子，並到許男經營的水產行將對方暴打一頓，還嗆「讓你的生意做不下去」，造成許男頭部受傷且有耳鳴及嘔吐等症狀。事後許男提告，李女被依傷害罪判處拘役50日。

根據南投地院判決書，30歲的李女於2023年10月走進許男在草屯鎮經營的水產行，並秀出國中時拍的照片質問對方「你國中時欺負我！」但許男當場否認「我不認識你」，不料李女一聽後瞬間爆氣，揮拳痛打對方的頭部，並嗆「讓你的生意做不下去」。

許男遭打後，頭部挫傷且有耳鳴及嘔吐等症狀，隨後前往佑民醫院就醫驗傷，並將店內的監視器影片及截圖向警方通報。事後他向李女提告「傷害罪」及「恐嚇罪」，然而李女到案後馬上認罪，表示國中時期屢遭許男欺負，讓她牢記在心，對於犯行並未後悔，堅決不和解。但許男則表示，國中時他並未霸凌李女，認為是李女認錯人。

南投地方法院法官經審酌後，認為李女有傷害等前科，且不以平和理性的方式排解與許男的糾紛，而是選擇毆打傷害許男，並在犯行後不願和解賠償，所作行為實屬不該，因此判處李女拘役50日，若易科罰金折合5萬元。另外恐嚇罪方面，檢方認定無證據可佐證李女恐嚇，因此偵訊後不起訴處分。

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