泰32歲外公性侵11歲孫女！被揭穿惱羞　拿彈弓射瞎女童眼睛

▲女童不但遭外公性侵，還因被彈弓射中眼部，恐將永久失明。（圖／Facebook／กันจอมพลัง）



記者王佩翊／編譯

泰國素林府一名11歲女童遭到外婆的新婚丈夫性侵，而事件曝光後，男子惱羞成怒，還使用彈弓攻擊女童，導致女童一隻眼睛失明。不僅如此，這名「繼外公」還毆打女童的母親，逼迫其到警局撤案。

泰國一名網紅「กัน จอมพลัง」曝光了這起惡劣事件，隨即引發網友關注。該名11歲的緬甸籍女童日前告知母親，自己遭到外婆的32歲新老公性侵。她的母親隨即致電給母親，要求處理。

沒想到外婆不但不相信，還帶著施暴的32歲小老公到女兒家中。兩人破壞女兒和孫女家的門鎖，隨後闖入。男子先是對女童母親施暴，隨後看到女童企圖拿起手機錄影存證後，竟直接拿起彈弓瞄準女童眼睛，導致其眼睛失明。

網紅為了幫助女童與其母親，23日親自前往當地，並帶著兩人到當地警局報案，沒想到嫌犯得知後，直接騎車趕到警局，並帶著其他同為緬甸籍的朋友到場叫囂，現場緊張局勢一觸即發。

嫌犯隨後辯稱，自己並非故意射擊小女孩的眼睛，只是誤傷。不過警方也承諾，他們將對嫌犯及小女孩的外祖母進行徹底調查，目前已經將外祖母逮捕，因為她威脅要讓小女孩的母親撤回報案。

女童則是已經接受眼科手術，正在等待醫生的最終診斷，確定她的視力是否完全喪失。