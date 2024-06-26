撞死懷孕8個月愛妻！美20歲男酒駕+吸大麻　副駕全是血

▲男子酒駕撞上對向車道，導致懷孕妻子與對方來車乘客死亡。（圖／警方、Facebook／Johnathon Jones，下同）



記者王佩翊／編譯

美國田納西州一名男子酒駕後衝出車道，撞上對向來車，導致車上懷孕8個月的妻子與腹中胎兒死亡，連帶奪走另一名無辜婦人的性命。男子被控5項重罪，而他被逮後的嫌犯照更可明顯看到他臉部多處瘀青。據悉，男子不只酒後駕車，還吸食大麻。

根據《紐約郵報》報導，法院記錄指出，20歲的強納森（Jonathan Jones）21日傍晚6時左右載著懷孕的28歲妻子卡桑德拉（Casandra）在諾克斯郡駕車往東行，然而他卻酒駕，導致行駛中失控穿越中央分隔線，撞上一輛往西行的車輛。

事故發生後，車子受到嚴重撞擊，幾乎全毀，從座椅上更能看見血跡。而懷孕8個月的卡桑德拉雖隨即被送往醫院搶救，但是仍於當晚7時24分被宣告死亡，而腹中的兒子也同樣喪命。遭到強納森撞上的對向車輛的乘客維珍妮雅（Virginia Brooks）同樣因為傷重不治，22日凌晨被宣告死亡。

早在事故發生之前，就有目擊者看到強納森開車「莽撞」，試圖跨越雙黃線超車。警方表示，強納森在醫院接受檢查時，被一名擅長藥物辨識的警察發現他的眼睛「血絲明顯」且「淚眼汪汪」。他隨即坦承，自己每天都在吸食大麻。

參與救援消防人員指出，由於事故車輛損毀嚴重，因此需要切割車體，才能救出部分受困傷者。照片顯示，強納森的車子車頂被截開，乘客座位上有一片暗紅色的血跡。

從強納森的拘留照也可以看到，他的兩眼下方有紫色瘀青，明顯是事故所致。根據法院文件，強納森被控3項酒駕致死的罪名、2項魯莽罪名以及1項不當超車罪名，其中5項指控為重罪。

根據死者臉書資料，強納森和卡桑德拉2023年10月7日結婚，婚後他們也曾多次在臉書分享懷孕的照片，如今卻因丈夫的酒後駕車，導致一家三口就此天人永隔。