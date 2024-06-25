台女為愛走險！買非法簽證留新加坡「當陪酒妹」　婚後2天就被抓

▲該名台灣籍女子為了結束遠距離戀愛，竟鋌而走險購買非法簽證。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

台灣一名女子原本在新加坡的夜店駐唱，然而工作簽證到期前，卻在當地認識一名男子，兩人瞬間墜入愛河。由於遲遲無法獲得延簽，她竟鋌而走險向犯罪集團購買非法工作簽證，隨後持非法證件在新加坡與男友生活，並在2022年結婚。為了維持生計，她還在夜總會擔任陪酒妹，以支付高額的假簽證費用。但她婚後第2天就被發現涉案，同時被逮，如今則被判6周監禁。

根據8world報導， 41歲的台灣籍女子原本在新加坡的夜店擔任駐唱歌手，2019年9月經朋友介紹認識現任丈夫，並從2020年初開始交往。但是她的工作簽證在2020年7月就到期，雖然一度向人力部申請延長，但未獲批准，最終只能返回台灣。

被告的丈夫後來經人介紹，找到聲稱可購買「自由工作簽證」的仲介公司，並通過仲介讓女方取得工作簽證，而他們需要每個月支付費用來維持工作簽證的有效性，但該仲介實際上卻是一家非法公司。

根據犯罪集團代為提交的申請表格顯示，被告在一家名為Oleegey的公司擔任秘書，然而她自從2020年11月取得工作簽證後，從未在此工作。返回新加坡後，她在2021年1月到2022年3月期間一直在一間夜總會擔任陪酒妹。

兩人最終在2022年5月結婚，但是新婚才2天，她就被人力部查到涉案，隨即將她逮捕並取消工作簽證。她因串通男友提供假口供而被判刑，同時也被指控在沒有工作簽證的情況下在夜總會非法工作。

被告的辯護律師表示，被告是因為疫情期間受到各種環境約束，才會鋌而走險，為愛犯錯，請求法官從輕發落，判她罰款或坐牢不超過4周。但法官認為，過去已有多項判例，且被告的行為間接助長了買賣工作簽證的違法行為，不可從輕發落了事，最終判她坐牢6周，不過女子不滿判決結果，將繼續上訴。