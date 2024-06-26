中國愛迪達員工「小紅書」扳倒高層！爆料霸凌收回扣　調查結果曝

▲中國愛迪達（adidas）傳出有多名高階主管涉貪。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

知名運動品牌愛迪達（Adidas）中國區高層近日被爆出涉及貪污與職場霸凌的醜聞。一名自稱是愛迪達中國區員工的網友發布舉報信，指控該高層及其下屬在與廣告公司、網紅等合作時收受回扣，並解僱持不同意見的人，消息也被也被傳回愛迪達德國總部。對此，愛迪達中國26日公布調查結果，證實有員工違反了公司相關行為准則，涉事者已經從公司離職。

綜合陸媒報導，該名舉報者透過社群平台小紅書點名指控數名中國高管涉貪，其中包含一名經手中國愛迪達行銷預算的主管。根據該信函，中國愛迪達一年的行銷預算為2億5000萬歐元（約新台幣87億元），其中包括體育行銷、品牌啟動、零售行銷和貿易會議等項目，但這些部份都涉嫌存在腐敗行為。

舉報者列出這位負責人的三大問題，包括巨額行銷費用上的腐敗、解雇持不同意見的人和職場霸凌。另外他還指出，有另名市場部高管透過一家4A廣告公司發布了含有虛假資料的報告，並存在收受回扣行為。回扣金額數目為總零售啟動除以供應商預算的20%到25%。

愛迪達中國26日下午以線上會議形式通報調查結果，表示收到舉報後高度重視，除了內部人員外，也找了外部專業機構一起展開調查，「有證據表明，一名員工在和本地供應商的交往中，違反了公司相關的行為准則，該員工已離開公司。相關合規調查仍在繼續。此外，一名市場部高級管理人員，未能達到公司對塑造相互尊重和信任的領導力期望，因此，該員工已離開公司。」

愛迪達中國強調，對於不合規的行為採取零容忍的態度。