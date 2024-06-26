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台女遭帛琉海關「檢查私密處」屈辱大哭　外交部回應了

▲▼台灣女子跟朋友到帛琉觀光潛水，被海關檢查肛門與陰道等私密處。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

▲台灣女子在帛琉遭「脫光檢查」，我國外交部回應了。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台灣女子投訴，她到帛琉旅遊時，在機場被海關人員帶到小房間「脫光檢查」，甚至還要檢查她的肛門和陰道。外交部表示，事件發生後，已第一時間派人關懷當事人，同時向帛方表達對本案關切，我方尊重帛方維護國境安全的立場，但呼籲帛方積極推動觀光之際，也應兼顧國際觀光客權益。

根據《鏡新聞》報導，投訴女子表示，她17日跟朋友到帛琉觀光潛水，不料在機場辦理出關手續時，突然被海關人員要求檢查行李，接著在沒有查到任何違禁品的情況下，又被2名女性海關人員帶到小房間「要求脫光檢查」，甚至還要檢查她的肛門和陰道。

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外交部表示，針對國人本月17入境帛琉時，遭帛琉海關人員搜查一事，我國駐帛琉大使館第一時間除了向當事人表達政府關懷，也向帛方表達對本案關切，帛方強調本案是依法進行搜查，對帛琉民眾或外來旅客都一視同仁，絕對不是針對特定人士或有任何差別待遇。

外交部指出，我方尊重帛琉政府主權行使以及維護國境安全的立場，但也強調帛琉政府在積極推動觀光之際，也應該兼顧到國際觀光客權益，在海關執行安檢程序時，應該妥善向當事人說明情況。帛方感謝我方建議並表示將持續優化相關程序。

外交部也提醒旅外國人，入境許可涉及各國主權行使，各國政府基於國境管理及安全考量，對於外籍人士入境均有審查及准駁權，如果國人到帛琉遇有不平等待遇時，可請邊境管理官員聯絡駐館，我駐館將在不牴觸當地法令範圍內提供必要協助。

外交部指出，帛琉是我國在太平洋地區的重要友邦，台帛兩國於觀光旅遊領域合作交流密切，外交部將持續與帛琉政府溝通，以維護我國旅外國人權益。旅外國人如果有任何急難救助事項，可以撥外交部旅外國人緊急服務專線0800-085-095。

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