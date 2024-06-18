無緣征戰巴黎奧運！　18歲東加明日之星「潛水意外身亡」

▲ 賴斯去年取得奧運資格，近期一直在歐洲培訓。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南太平洋東加王國運動員賴斯（Jackson James Rice）才剛獲選代表國家征戰巴黎奧運，即將為高加索人寫下歷史新頁，卻在15日潛水時意外身亡，得年僅18歲，明日之星殞落令人惋惜。

綜合《衛報》等外媒，賴斯的父親達倫（Darren）17日已向當地媒體證實兒子的死訊。賴斯出生於美國，父母是英國人，在東加哈派群島（Haʻapai）經營一間旅館，而他從小在那裡長大，認為自己是東加人。

將於7月26日開幕的巴黎奧運首次納入風箏水翼衝浪板（Kitefoiling）項目，而賴斯去年12月在雪梨大賽中獲得第8名，贏得奧運參賽資格，本該成為第一位代表東加參加奧運的高加索人。

達倫提到，賴斯從15歲就曾冒生命危險拯救在哈派群島的福阿島（Foa）附近因船隻翻覆落水的乘客。而15日的悲劇也發生在相同海域，當時賴斯從一艘船上自由潛水，疑似因水壓快速變化導致淺水昏迷（Shallow Water Blackout），搶救後仍宣告不治。

手足莉莉（Lily）在臉書發文寫道，「我有幸擁有世界上最棒的哥哥，說出他的死訊令我悲傷。他是一名偉大的風箏水翼衝浪手，本來可以參加奧運，帶著獎牌回來。」