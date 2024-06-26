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4遊客海南潛水遭「丟包海中」　拼死游2小時上岸！公司：沒時間接

▲▼遊客海南潛水遭丟包海中。（圖／翻攝自上游新聞）

▲遊客海南潛水遭丟包海中。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一遊客近日在社交平台爆料稱，近日到海南萬寧市參加自由潛水考試，完成考試後卻無船來接人，與他同行的教練及2名學員，一行4人被迫頂著風雨，在海上游泳2小時才靠岸，「我差點死在萬寧，絕望自救4小時。」25日，萬寧市通報調查情況，涉事公司和教練被罰款1000元至10萬元（人民幣，下同）不等。

來自浙江的金姓男子6月初通過某社交軟體聯繫一名潛水教練，要求參加自由潛AIDA（自由潛水者組織）二星考試。教練收取300元（人民幣，下同）定金和3180元尾款後，聯繫了萬寧當地的海洋假日俱樂部，要求對方提供去下潛點的往返接送服務。

▲▼遊客海南潛水遭丟包海中。（圖／翻攝自上游新聞）

6月9日，金男和另外兩名學員跟隨教練到萬寧海洋假日俱樂部集合，由該俱樂部人員指引登上遊艇，但原來該遊艇屬於另一家名為「任我遊」的航海俱樂部。

下午1時，遊艇將金男一行人送到洲仔島附近。由於船隻停靠處的水深未達考試要求，教練便要求船長帶他們去附近水更深的地方，並告知對方考試需時約2小時，結束考試後一同返航。

後來，船長派出一艘水上電單車拖著香蕉船，將金男一行4人送到考試地點。金男回憶，送行的船員曾要求他們自行游回遊艇，「送行的船員說，你們游回去吧，我們很忙的，沒有時間來接你們。」教練與該船員多次溝通，對方才說會知會船長，「讓船長等下返航前開船來接你們。」

下午2時，潛水考試正式開始。下午4時，考試結束後，金男一行4人在原地等候，一直等到下午6時15分，依舊沒有船來接送。由於4人都沒有帶手機，眼看天色漸晚，他們決定游泳離開。金男稱，有學員潛水時嘔吐5、6次，身體比較虛弱，他們只能共用一個救生圈，「我在中間蹬，教練在前面拉，另外兩名學員在兩邊扶著。」

▲▼遊客海南潛水遭丟包海中。（圖／翻攝自上游新聞）

在海上游泳近2小時後，金男一行4人最終在當晚約8時抵達岸邊，最後徒步了半個多小時後才走到公路，在好心人的幫助下獲救並報警求助。金男一行人被送院救治，幸均無大礙。

萬寧市「6·9」潛水涉險事件調查組發布通報稱，針對近日網友反映「在萬寧市近海潛水培訓」的有關情況，萬寧市立即進行了立案調查處理。

根據有關法律法規，6月11日，海南省公安廳海岸員警總隊第三支隊已對海南任我遊航海俱樂部有限公司未按要求報備出海的違規行為作出警告並處1000元罰款的行政處罰。萬寧市綜合行政執法局擬對萬寧市福瑞沃爾特潛水培訓有限公司責令停止經營潛水活動，沒收違法所得3600元，並處10萬元罰款的行政處罰；擬對教練孟某（社會體育指導員五級，無潛水教練資質）責令停止經營潛水活動沒收違法所得6960元，並處8萬元罰款的行政處罰；擬對海南任我遊航海俱樂部有限公司作出警告並處10萬元罰款的行政處罰。

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