台女飛帛琉觀光　遭海關強令脫光「檢查私密處」屈辱哭了

▲台灣女子飛帛琉觀光潛水，在機場遭海關強令脫光，還要檢查私密處，屈辱哭著離開小房間。（圖／達志示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

帛琉是國際知情的旅遊勝地，也是我國喜愛旅行的國家之一，有一名台灣女子投訴，她日前跟朋友到帛琉旅遊，出海關時突然被海關人員帶到小房間，接著被迫脫光衣服檢查肛門與陰道等私密處，讓她覺得非常屈辱，最後哭著離開房間。我國駐帛琉大使館知情後，除了立刻派人關心女子外，也火速向帛琉方反應。

根據《鏡新聞》報導，投訴女子本月17日跟朋友到帛琉觀光潛水，不料抵達帛琉機場辦理出關手續時，她突然被海關人員叫到一旁檢查行李，接著在沒有查到任何違禁品的情況下，她又被2名女性海關人員帶到小房間，對方在房間內要求她全身脫光接受檢查。

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▲女子表示，自己明明沒有做錯任何事情，行李箱也沒有任何違禁品，不明白自己為何要受到這種對待。（圖／取自免費圖庫pixabay）

投訴女子表示，她最初是非常抗拒脫光，認為這樣子非常的屈辱，自己明明沒有做錯任何事情，後來聽見對方還要檢查她的肛門還有陰道，她明確告訴對方自己非常不喜歡這樣，但海關人員只是搖頭就繼續檢查，她為了趕快離開只好強忍配合對方，最後哭著離開房間。

我國駐帛琉大使館知情後，除了立刻派人到女子住宿的飯店了解事件外，也火速向帛琉方反應，經了解可能是5月時有陸籍女子試圖把毒品藏在私密部位闖關，才導致帛琉加強通關安檢。外交部表示，國人在帛琉期間遭遇緊急情況或不平等待遇時，可以聯繫我國駐帛琉大使館取得協助。