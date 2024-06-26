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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台語流失嚴重！政院擬設國家語言研究發展中心　草案明天拍板

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為搶救台灣部分語言流失的斷層危機，行政院27日院會擬定通過文化部所擬的「國家語言研究發展中心設置條例」草案，官員表示，國家語言發展研究中心的法案倡議已久，未來該法人成立後，不僅能對國家語言，包括華語、客語、原住民語或是手語、台語、閩南語等進行基礎調查研究，也將有專責單位針對語系進行保存跟語言庫的建立推廣。

為落實「國家語言發展法」保障各語言傳承、復振與發展的目標，文化部綜整原民會、客委會與教育部等，共同提出「國家語言整體發展方案」，預計5年投入321億經費，營造國家語言友善使用環境。行政院會去年4月通過「國家語言發展研究中心設置條例」草案，送立法院審議，但因屆期不續審，文化部此次再送行政院審議。

官員指出，原民會、客委會成立時間都超過20年，任務是以文化傳承為主，而語言的保存跟推廣就是其中一種。過去針對台語的發展，還沒有強烈流失的關注，但實際上，台語作為非華語，在台灣有相當的使用普遍性，確實近幾年流失率非常高。

官員說，現在使用台語的族群，6成以上都集中在60歲以上的人，60歲以下以每10年為一個世代，有5～10%的流失率，是非常嚴重的流失。客語、原住民語也有相當的流失，只是相比起來台語本來有一定的流通性，因此流失率相較為高。

而過去客語、原民有一級部會負責，但台語是由文化部負責，沒有專責單位。官員指出，國家語言發展中心的設置，對整體國家語言的推廣研究都有專責機構；就台語來講，更將有專責單位負責，而不是像過去只是由文化部兼著做。

依照此次的「國家語言研究發展中心設置條例」草案，本來就有授權專責的發展跟研究國家語言的需求，不再獨尊某一語言，不管是現有的華語、客語、原住民語或是手語、台語、閩南語甚至馬祖語、金門語等，希望對國家語言的基礎調查研究，也希望對語系的保存跟語言庫的建立推廣，都能有專責的單位。

官員說，這部分跟既有的原民會、客委會就要有分工，推廣部分還是在原本的客委會與原民會，但研究的部分可以在法人處理。

官員強調，豐富台灣多語言的發展跟母語傳承，絕對是文明多元社會很重要的一個面向，此次的草案已倡議多時，這次透過行政院會通過，是蠻好的一步。

至於員額編制部分，官員說，目前還沒有辦法完全確認，不過基本上最重要是專責單位，有專責研究人員進行。因為國家語言發展方案每年主要是教育部、原民會、客委會都有框定金額執行，前幾年台語明顯往前踏一步就是公視的台語台，十幾年前就有客語台與原民台，有了台語台就表示大家感受到台語的流失狀況。

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