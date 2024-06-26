澎湖追風音樂燈光節8／30登場　16組歌手樂團演出估吸10萬人

▲澎湖追風燈光音樂節8月30日登場，16組歌手、樂團接力演出 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

2024澎湖追風音樂燈光節將於8月30日登場，連5個周五舉辦主題演唱會，林宥嘉、告五人、八三夭等16組藝人與樂團接力演出，8月30日至9月27日也舉辦周間活動，觀光署預估今年吸引突破10萬人次，帶動澎湖秋冬的觀光熱潮。

觀光署澎湖國家風景區管理處今(26日)舉辦澎湖追風音樂燈光節宣傳記者會，澎管處處長洪志光說，澎湖超過1千家民宿、50多家旅館，每天約2萬人住宿，去年音樂燈光節期間吸引10萬人次，今年延續舉辦，可望突破10萬人次。

▲澎湖追風燈光音樂節8月30日登場 。（圖／觀光署提供）

澎管處指出，今年追風音樂燈光節卡司陣容，包括怕胖團、高爾宣、盧廣仲、徐佳瑩、玖壹壹Ft.潤少、林宥嘉、理想混蛋、宇宙人、八三夭、U:NUS、W0LF（S）五堅情、告五人、Ozone、韋禮安、周湯豪共16組藝人卡司。

今年澎湖追風音樂燈光節共有5場演唱會，包括8月30日追風開幕夜、9月6日魔幻音浪夜、9月13日樂團浪潮夜、9月20日嗨High造浪夜、9月27日閃耀閉幕夜。

此外，澎管處表示，8月30日至9月27日每日在舞台區辦理週間活動，包含慶記KTV、追風電影院等，2024澎湖追風音樂燈光節週週卡司及相關週間活動吸睛，期望創造超越去年的盛況，帶動澎湖秋冬觀光熱潮。