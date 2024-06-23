千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

▲觀光署加碼提高花東包機獎助額度，盼吸引國外旅客到訪。圖為花蓮東大門夜市。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡亞樺／台北報導

花蓮、台東地震後觀光產業衰退，6月花蓮振興補助方案上路，住房率仍未起色，觀光署近日修正「花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」，編列1千萬元專案經費，7月起提高包機獎助額度，鼓勵更多國外旅客到花東旅遊，估可吸引上千人。

提振疫後旅遊，觀光署「花東永續旅遊境外包機來台計畫」為期3年，2023年至2025年，獎助對象為經營國際包機的國內外航空公司或旅遊業者，台灣以外地區無定期航班的機場飛航至花東地區機場。

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該包機計畫也規定，包機旅客必須是非中華民國籍或有居留權的華僑或他國人士，每架50名旅客以上，每架次客座數高於5成的包機，超過5成的部分，每位旅客可多補助600元。

▲觀光署加碼花東包機獎勵，吸引國外旅客帶動在地旅遊市場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為加速0403震災復原重建，觀光署加碼花東包機獎助額度，7月1日起開放申請至12月31日，鼓勵吸引航空公司及旅行社業者積極包機，帶動花蓮的國際旅遊市場，協助在地觀光產業復甦。

日本每架補助38.5萬元提高為補助42萬元；韓國及東南亞每架補助33.5萬元，提高為補助36萬元；港澳、菲律賓、其他客源及大陸每架補助28.5萬元，提高為30.5萬元。

觀光署表示，此次包機獎助提高採專案經費，預算金額1千萬元，推算約有25架次包機可爭取申請補助，以每架次50人、搭載率約6至8成，預估可以增加1千名旅客到花東，至少住宿一晚發揮其觀光經濟效益。

至於花東包機計畫去年實施後的成效，觀光署表示，去年疫後剛解封，航空公司因為機隊的考量，大多是先恢復定期航班，若還有可調度飛機，才會考慮接受旅行社包機，因此這部分還要持續觀察。