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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

童子賢稱「非核家園恐讓台衰退」　藍委讚：說出不敢說的真心話

▲▼行政院長卓榮泰立法院 答詢 交通部長李孟諺 立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

和碩董事長童子賢今（26日）接受媒體訪問時直言，非核家園政策成本高、韌性差、空污多，還會造成環境破壞，「這句口號會讓台灣衰退的可能性非常高」。國民黨立委楊瓊瓔表示，童子賢剛剛接任總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，童似乎是說出許多官員的真心話，不過她也要問，這是否也是總統賴清德的真心話？

楊瓊瓔指出，民進黨以「非核家園」為能源政策目標，執政至今超過8年，現結果是火力發電超過8成，台灣減碳速度世界倒數。政府高估再生能源發展速度，又低估AI、產業用電需求的成長，所以會看到一方面台電虧損近4000億元，一方面民生用電不斷受衝擊，還有放棄1度1.5元的便宜核電不用，用1度3到4元更貴、更髒的火力發電補缺口的怪現象發生。

楊瓊瓔表示，政府說不缺電，但在再生能源佔比20％目標都看不到時間表的狀況下，她絕對反對用例如中火的煤來補足，用肺發電絕非一個先進國家的政策目標，核能若廢掉不用，淨零碳排只能用「遙不可及」形容。

楊瓊瓔指出，童子賢的發言也具有國家發展高度，提到太陽光電、風電的間歇性發電特性，發展再生能源的環境成本以及核能在國際的廣泛使用等，根本都是許多經濟官員想講的真心話。不過還記得經濟部長郭智輝剛上任時，只不過說核能可以考慮作為備援電力，就被民進黨立委大罵到改口，現在太誠實的童子賢，是否綠委也要出來罵人？而也要請問，在備詢時多次宣示不考慮核電的行政院長卓榮泰，是否要轉彎？還是仍反對童子賢的論點？

楊瓊瓔強調，能源政策應以數據討論，而非淪為口號和意識形態之爭，童子賢的說法，證明許多民意和產業界對核能和穩定供電的期待，不管是核電延役或是核能在發電配比中提高，民進黨政府都應該考慮，並且儘速停止以及檢討非核家園的政策。
 

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