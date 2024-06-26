翁曉玲問戰時逃兵處置　參謀總長認「一定會發生」：納入演訓

▲參謀總長梅家樹。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

參謀總長梅家樹今（26日）隨國防部長顧立雄赴立院國防委員會報告漢光演習規畫，藍委翁曉玲質詢時關切戰時逃兵、軍法官員額問題。對此，參謀總長梅家樹回應，有關官兵畏戰狀況，相信戰場如此嚴峻，不用吹噓說官兵碰到這種狀況不可能發生，「一定會發生」，演訓時就把這些狀況納入，部隊在共識跟基礎上不斷演練。

翁曉玲質詢時詢問，漢光演習最重要目的就是檢視國軍應戰作為，請問戰時發生官兵怯戰、逃亡、抗命行為，該怎麼處理？

梅家樹回應，有關官兵畏戰狀況，相信戰場如此嚴峻，任何地方可能都會發生，不用吹噓說官兵碰到這種狀況不可能發生，一定會發生，處置作為中包含政戰幹部等，演訓時就把這些狀況納入，藉由不斷演練，部隊在共識跟基礎上不斷演練。

翁曉玲也追問，漢光有沒有將戰時軍事審判納入？法務部法律司回應，循例都會召開臨時法庭，演練部隊人員開設臨時法庭針對相關案例審判，審判庭跟偵查庭相關人員都有統計，也會用後備召集方式召回。

翁曉玲認為應該是補足司法官員額，希望國防部恢復軍法官考試，養兵千日用在一時，不能發生狀況時找不到軍法官、軍紀混亂，這問題非常嚴重。

顧立雄回應，即便現在招考軍法官也要有審判經驗，但現在沒有審判機制存在、無法累積經驗，也要跟司法院協調，讓既有司法官接受相關訓練，戰時能夠借調相關人力。