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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

事發19分鐘未通報！台鐵事故土石流影片曝　洪孟楷怒揭低級疏失

記者郭運興／台北報導

台鐵清水隧道口21日發生土石流，導致229次EMU3000型新自強號3節車廂出軌，造成9人受傷。對此，國民黨立委洪孟楷今（26日）貼出「事發土石流影片」，他表示，監視器曝光，事故前近19分鐘時間，能夠預警跟通知反應，專責監看的值班人員，當下未發現也未通報，反應時間白白浪費。這樣疏失真的要不得，如果心態、執行不調整，再編列多少預算也無濟於事。

洪孟楷於臉書貼出影片表示，0621土石流淹沒台鐵鐵軌，監視器曝光！只要19分鐘內預警，都能避免災害發生，為何又是這種低級疏失？！

 ▲▼國民黨團召開 卓內閣就職滿月 政策變變變 騙騙騙 記者會 洪孟楷 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷 。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷指出，台鐵229次新自強號21日遭遇土石流出軌，造成多人受傷，司機員陳俊良發現土石流，也因緊急拉煞車，導致右手出血性骨折。原以為這是不可抗力的天災，但從監視器曝光才發覺中間有將近19分鐘的時間，能夠預警跟通知反應，只要中間的環節確實執行，都能避免災害發生，「每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得！」

洪孟楷認為，大雨降下，土石沖刷確實難預判；但經過兩次重大鐵路事件後，鐵道沿線加設監視器，就是希望能遠端即時監控，應該專責監看的值班人員，卻在當下未發現也未通報，有將近19分鐘的反應時間白白浪費了。這樣疏失真的要不得，如果心態、執行不調整，再編列多少預算也無濟於事。

最後，洪孟楷強調，台鐵司機不顧骨折奮勇拉煞車值得敬佩，但他相信如果可以選擇，駕駛員一定希望是得到行控中心的通報，提早減速避免撞擊，而不是自己受傷當英雄。如果每次都需要靠有人奮勇反應、以及微小的機率來避免可能的災害，那台灣的鐵道行車安全永遠無法提升，「落實執行」比鐵道局改成鐵道公司重要何止百倍！

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