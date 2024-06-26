監視器裝假的！土石流狂洩19分鐘沒人理害出軌　檢出手要查了

▲台鐵229列車撞上土石流出軌，乘客走在滿是泥水的鐵軌上離開。（圖／記者陳煥丞翻攝）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

台鐵229次新自強號列車，21日在花蓮路段西正線撞上土石流，造成列車出軌9人受傷。國民黨立委洪孟楷今（26日）貼出事故前近19分鐘的監視器影片，稱專責監看的值班人員當下未發現也未通報，批這樣疏失真的要不得。對此，台鐵表示該監視器功能並非看落石；花蓮地檢署指出，將儘速查明事實以釐清有無人為疏失。

台鐵229次3000型自強號，21日16時50分行經崇德=和仁間K51+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面影響，造成列車出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。洪孟楷於臉書貼出監視器影片表示，有將近19分鐘的反應時間，能夠預警跟通知反應，只要中間的環節確實執行，都能避免災害發生，「每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得！」如果心態、執行不調整，再編列多少預算也無濟於事。

▲台鐵表示，事故係因大清水溪上游降雨，帶下大量土石溢流覆蓋軌面，非落石災害。（圖／台鐵公司提供）

對此，台鐵表示，本次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋的橋上，該地點沒有落石紀錄，故未設置落石告警系統。所提監視器為一具輔助攝影機，其功能並非看落石，而是在有水情時觀察大清水溪水位，其畫面非固定長時顯示於監控台上，依花蓮工務段規定，當降雨量達預警值時，監控台即應調出畫面監視。復查當時1小時累積雨量僅1.0mm，遠低於預警值20 mm，故監控台未調出該畫面。

台鐵指出，此次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，以釐清相關責任。目前已規定不論雨量多寡，該攝影機畫面應常時調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，加裝攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情立予防範。

▲台鐵229次新自強號撞上覆蓋軌道的土石流，造成3節車廂出軌。（圖／記者柯政誟翻攝）

花蓮地檢署表示，有關監測告警系統已拍攝到畫面，但負責監控值班室人員未及時通報，而造成多位民眾受傷一事，因攸關民眾生命安全甚鉅，獲悉後已於第一時間立即分案調查，後續將蒐集相關資料深入追查，儘速查明事實以釐清有無人為疏失，必要時追究相關人員之刑事責任，以維護民眾生命及財產安全。