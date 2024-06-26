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遠洋漁船事故每年破百件　立委批：交通部置身事外

▲失聯6天、船上10人不明的蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲我國海事事故、遠洋漁船事故，年年破百件，立委要求交通部加強督導。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

航港局推動為期4年的智慧航安服務建置及發展計畫，航港局今（26日）至立法院交通委員會報告辦理成果，立委李昆澤指出，海事事故每年都有150件以上，要求交通部加強督導；立委徐富癸也批評，遠洋漁船年年事故破百件，交通部置身事外，應與漁業署加強合作。

航港局專題報告指出，智慧航安服務建置暨發展計畫從2020年至2024年，總經費18.72億元，建置海事中心暨智慧航安資訊平台系統、彰化風場航道船舶交通服務VTS系統、辦理基隆海岸電台及台北任務管制中後設備升級。

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航安資訊平台系統針對航行異常船舶主動預警，應變準備從90分鐘縮短至10分鐘，海事案件數從2021年近200件，已降至2023年149件，嚴重海難發生率從25％降至19％。「航港1號」監控船舶總經費2.68億元，今年4月30日交船開始服勤，主要停泊基地為台中港。

▲▼航港局赴立法院交通委員會報告「智慧航安、智慧港灣相關計畫」。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會安排交通部報告「智慧航安、智慧港灣相關計畫」。（圖／記者蔡亞樺攝）

智慧航安服務升級計畫從2024年至2027年，總經費19.34億元，包含建置彰化VTS中心、4座雷達站並介接6個鄰近航道風場監控資訊等，預計風場海域監控範圍從673平方公里擴大至4000平方公里，並提升船舶碰撞預警準確率。

但李昆澤指出，我國水路事故頻傳，去年海事案件數149件、23受傷、11失蹤、10死亡。海事事故每年也有150件以上，運安會目前針對水路事故調查有215件，事故改善建議結案率僅74.8％，大多與業者安全管理或設備不足有關，應加強督導。

航港局長葉協隆表示，航行國際航線的船舶由檢驗中心檢驗，每年航港局會監督檢驗中心落實國際規範，國內航線由航港局加強檢驗，也會針對船舶適航性、船員適格性、共事管理面等3方面都會加強監督。

徐富癸說，從2018年至2022年遠洋漁船事故每年超過100多件，130件到166件不等，案件類型以機械故障最多占比35.58%、其次是船員傷病及死亡，雖然漁業署有處理，交通部置身事外，也應該掌握相關狀況並定期檢討，把件數壓低。

葉協隆表示，不論漁船或商船事件，每季都有召開海事安全檢討會議去討論，未來加強跟漁業署合作，包括在國外船舶需要檢修，航港局可以協助。交通部次長林國顯說，交通部跟漁業署合作，協助船舶維修保養與船員醫療照護。

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