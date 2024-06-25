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交通部7月新制一次看！台鐵騰雲號租車、台東團客住宿補助開跑

▲▼台鐵最新EMU3000商務騰雲座艙第1萬名旅客誕生。（圖／台鐵提供）

▲台鐵最新EMU3000商務騰雲座艙第1萬名旅客誕生。（圖／台鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部所屬機關7月起多項新制，包括台鐵EMU3000 型自強號開放騰雲座艙包租車服務、Taiwan PASS台鐵版上線、台東團體旅遊住宿每團最高補助1.5萬元等，提醒民眾留意並多加使用。

EMU3000 型自強號開放騰雲座艙包租車服務，為促進國內觀光旅遊及提供旅客更多元服務，7月1日起開放 EMU3000 型第 6 車騰雲座艙包租車廂30人團體票，供商務會議、團康聯誼及小型團體旅遊使用。

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因應0403強震，觀光署推出Taiwan PASS 台鐵版(花蓮振興方案)，2人同行1 人免費優惠，採限時（7月1日起至9月30日）、限量3500 套，台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東，內容包含台鐵5日周遊券、捷運4選1及台灣好行4選1，提振宜蘭花蓮台東經濟，預期將可帶動跨區多天期的旅遊效益。

獎勵旅行業推廣花東團體旅遊(台東地區)，7月1日至9月30 日期間住宿台東縣合法旅宿的旅遊團，每團最高獎助1.5萬元，每家旅行業以申請2團為限。 花蓮地區從 6 月 1 日已經實施。

提高花東地區境外包機獎助額度於7月1日起至12月31日實施，日本每架次42 萬元、韓國及東南亞（除菲律賓外）地區每架次36 萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每架次30.5 萬元。

台灣觀巴旅遊套裝行程票價優惠擴及宜蘭地區，7月1日至12月31日止，4 條台灣好行路線使用電子票證(含行動支付)享客運票價免費，以及12 條台灣觀巴套裝旅遊行程路線票價 2 折，促進觀光復甦。

7月1日起新增「颱風暴風可能到達時間、颱風暴風可能最早到達時間，氣象署強化颱風早期預警資訊，以提供風險耐受度較低及整備作業時間較長的族群，做早期應變參考。

7月1日起試辦颱風警報期間沿海地區風力預報，使地方政府更了解該縣市都會區及沿海鄉鎮的風力影響評估，強化共同生活圈的風雨影響溝通。

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