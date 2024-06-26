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日本天皇夫婦訪英國！搭馬車遊街　查爾斯大喊「Kanpai」迎好友

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

▲日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后會面。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇夫婦前往英國展開國是訪問，而英國國王查爾斯三世與卡蜜拉皇后除親自設宴款待，也特地安排傳統馬車，帶著兩人沿著林蔭大道前往白金漢宮。特別的是，由於雅子皇后對馬毛過敏，因此整段車程都戴著口罩。

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后搭乘馬車前往白金漢宮，雅子皇后因對馬毛過敏，全程佩戴口罩。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

日本天皇德仁與雅子皇后出席由查爾斯主持的晚宴，並在西敏寺獻上花圈，同時參觀英國最頂尖的生物醫學研究所。德仁天皇此行首先將參觀泰晤士河防洪閘，這個地點對天皇具有特別意義，因為他40年前在英國牛津大學留學期間，就是研究泰晤士河的水運歷史。

在晚宴上，查爾斯國王還特地使用日文迎接遠道而來的貴客，為德仁天皇和雅子皇后獻上歡迎辭，翻譯為「歡迎回到英國」（Welcome back to Britain）。席間，德仁也提到他年輕時在牛津大學的學習經歷。

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇與英國國王查爾斯三世相談甚歡。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

查爾斯在演說中提及英國與日本之間的密切友誼。他表示，「我們的合作關係有著深厚的根基，涵蓋科學、文化、國防和貿易領域。」值得注意的是，查爾斯還提到了日本對流行文化的貢獻，包括Hello Kitty和寶可夢。他也用日文說道，「Kanpai」，意即乾杯。

作為伴手禮，德仁天皇夫婦特意為查爾斯送上黑色的漆盒，而這款漆盒正是能登地震受災區輪島市的當地特色產品。此外，查爾斯也將陪同德仁天皇夫婦前往母校牛津大學參觀。

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后參觀西敏寺，同時與威廉王子會面。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

▲▼日本德仁天皇、雅子皇后出訪英國，與英國國王查爾斯三世、卡蜜拉皇后以及威廉王子會面。（圖／路透）

 
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