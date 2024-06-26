南韓軍方：北韓疑試射「高超音速導彈」失敗

▲北韓試射導彈。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓聯合參謀本部指出，北韓26日清晨5時30分左右，從平壤地區向韓半島東部海域發射了一枚型號不明的彈道導彈。不過，推測此次發射可能失敗。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方消息人士透露，該彈道導彈的飛行距離超過250公里，推測朝鮮試射的可能是一種高超音速導彈，但未能成功。

日本NHK則指出，這枚彈道飛彈似乎落入日本的專屬經濟區外側。海上保安廳表示，目前為止沒有收到船隻受損的報告。

這是北韓自上月30日以來，時隔一個多月再次試射彈道導彈，也是今年第8次發射彈道飛彈，或疑似彈道飛彈的物體；目前韓美情報部門正在進行進一步分析以確定具體情況。

在試射導彈之前，北韓猛烈批評美國核動力航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）抵達南韓釜山海軍港口，並稱將對挑釁行為採取新的壓倒性威懾措施。

羅斯福號22日凌晨抵達釜山海軍基地，同行的還有勃克級導向飛彈驅逐艦海西號（USS Halsey）、丹尼爾井上號（USS Daniel Inouye），這也是羅斯福號今年4月參加美日韓三邊海上演習之後，首度停靠釜山港。

南韓總統尹錫悅也於25日登上羅斯福號，並表示這次訪問象徵著美國對韓國堅定的安全承諾，且韓美日三邊合作將成為另一個「強大的」威懾力量。