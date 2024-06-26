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北韓第6波「屎攻」搗亂！　南韓仁川機場今暫停起降3小時

▲▼仁川國際機場。（圖／CFP）

▲北韓空飄穢物氣球，南韓仁川國際機場26日凌晨一度暫停航班起降。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

針對南韓脫北者團體一連串空飄含有反體制傳單的氣球，北韓（朝鮮）於昨（25）日晚間再度出招，向南韓空飄250多顆穢物氣球，是今年以來第6波「屎攻」，其中100多顆墜落至首爾、京畿道北部，影響仁川國際機場今（26）日凌晨班機起降作業。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部證實，北韓25日晚間又再度朝向南韓空飄250多顆含有廢紙碎片的穢物氣球，是今年5月28日以來的第6波攻擊，氣球內並未裝有有害物質，不過因為氣球所掛載的物品重達10公斤，也因此軍方呼籲民眾應該多留意氣球從高空急速墜落時所造成的危害。

仁川國際機場表示，由於北韓再度空飄穢物氣球，為了保障飛行安全，避免飛機引擎吸入穢物氣球等異物，因此從26日凌晨1時46分至4時44分（台灣時間凌晨0時46分至3時44分）管制國內線、國際線航班起降，直到3個小時後的上午7時才恢復正常。

▲▼北韓連續於24、25日晚間向南韓空飄穢物氣球，首爾消防當局收拾氣球所載來的等垃圾。（圖／達志影像）

▲北韓連續於24、25日晚間向南韓空飄穢物氣球，首爾消防當局收拾氣球所載來的等垃圾。（圖／達志影像）

針對南韓脫北者公民團體一連串向北韓空飄裝有白米、1美元紙鈔、驅蟲劑、灌有韓流影視音樂的隨身碟，北韓朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正21日再度透過談話警告，「警告你們別再做這些事情，但你們卻還是做了，因此隨後會出現的事情（指空飄穢物氣球），是必然的結果」。

據悉，北韓先是於24日晚間空飄350顆穢物氣球，是為第5波攻擊，25日晚間又再度空飄250多顆穢物氣球，是為第6波攻擊。除了首爾、京畿道北部出現空飄氣球墜落，江原道春川市的民眾也向消防當局報案，發現北韓空飄氣球的墜落物。

另外，北韓26日上午5時30分從平壤一帶向東海（日本海）發射彈道飛彈，該飛彈飛行了250多公里。南韓軍方推測，北韓所發射飛彈為極超音速飛彈，不過最終卻發射失敗。

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