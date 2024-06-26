日本居民「血檢異常」驗出致癌物！　全國1.2萬處緊急自來水檢測

▲全日本多地自來水、地下水以及河川驗出恐致癌的PFAS，而附近民眾的血檢也異常。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本政府22日宣布，有證據顯示各地淨水廠與河川中驗出可能致癌的全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）等有機氟化合物（PFAS），因此將以全國為範圍，對自來水進行水質檢測。事實上，日本多地的地下水2023年被驗出PFAS，就連附近民眾的血液也驗出高濃度的相同成分，引起有關當局重視。

此次調查同樣涵蓋小型業者，是政府首次專門針對PFAS進行的大規模調查。政府內部人士表示，當前的首要任務是要確切了解這些污染物的分布情況，調查結果將用於修訂未來的水質目標。此次新的大規模調查將遍及全國約1萬2千個自來水供水點，最慢9月底前會完成調查統計。

何為PFAS？

日本當局5月下旬就已經向全國47個都道府縣的負責部門及國家認可的自來水業者發出通知，要求配合調查。雖然目前對於PFAS可能造成的健康影響尚無確切的科學依據，但政府已將自來水與河川的標準值暫時訂為「PFOS和PFOA每公升總和不超過50奈克（1奈克為十億分之一公克）」。

PFAS具有防水防油和耐熱的特性，廣泛應用在不沾鍋塗層和食品包裝等。然而，這些化學物質在自然環境中卻難以分解，因此被稱為「永遠的化學物質」。目前，PFAS大多在美軍和自衛隊基地及化學工廠附近被驗出。

根據環境省2022年度針對河川和地下水的調查顯示，有16個都府縣的檢測值都超過了標準值。

PFAS是約5000種有機氟化合物的總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，自1950年代就被廣泛運用在廚具與化妝品等各領域。其中全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）以及全氟己烷磺酸（PFHxS）等3種物質因被認為有害，日本已分別於2009年、2019年以及2022年全面禁止進口、在國內製造與使用。