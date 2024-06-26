龍天翔曾任反詐大使！與警齊坐拍宣傳片　今竟酒後鬧事被上銬帶回

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

資深藝人龍天翔昨(25日)晚間9時許酒後為了車資與小黃運將起衝突，警方獲報到場，龍天翔竟一度失控動手推擠警方，當場遭到壓制上銬，並帶回派出所保護管束。龍天翔過去擔任永和分局反詐騙大使的畫面被挖出，熱心公益的良好形象，如今卻因酒後誤事，令人不勝唏噓。

▲龍天翔（中）過去曾任永和分局反詐大使 。（圖／翻攝臉書／永和警好讚）

初步了解，龍天祥昨日晚間飲酒後搭計程車返家，但到家後他卻雙手一攤說自己沒錢，疑似不願支付420元車資，當場與運將爆發衝突，運將立刻報警，並找來龍天翔妻子支付車資。

▲▼龍天翔昨（25）日晚間酒後鬧事，被警方壓制上銬帶回 。（圖／記者陸運陞翻攝）

然而，當警方到場後，龍天翔卻一度失控，不斷對著警方咆嘯，甚至動手推擠，當場被警方壓制上銬，並帶回派出所保護管束，而龍天翔經酒測，酒測值高達1.06毫克，後來是其經紀人接獲通知連夜趕到派出所，才將人接回住處。

據悉，龍天翔過去曾擔任永和分局的反詐騙大使，還與多名警方坐在警局內拍攝宣傳影片，正面形象讓人讚賞，如今卻因酒後鬧事，反遭警方上銬帶回派出所，畫面對比也格外諷刺。

龍天翔早期在香港發展，是邵氏兄弟旗下武俠片的演員，1980年開始活躍於台灣的電視劇，曾演出《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《神機妙算劉伯溫》等知名影視作品，近年也參與演出許多本土戲劇，如今卻因為酒醉糾紛鬧上新聞版面，詳細情況仍有待進一步釐清。