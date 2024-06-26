龍天翔「大字型」被扛走！爛醉拒付車資　咆哮推警遭壓制畫面曝

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

資深藝人龍天翔昨（25）日晚間9時許酒醉搭乘計程車返家，疑因不願意支付420元車資與司機起爭執，一度情緒失控，甚至動手推擠前來處理的員警，遭到警方壓制被帶回派出所保護管束，酒測值高達1.06毫克，而當時龍天翔與員警推擠被扛上警車的畫面也曝光。

▲藝人龍天翔酒後不付420元車資，失控推擠遭警壓制管束 。（圖／記者陸運陞翻攝）

影片中，龍天翔對員警動手並咆哮，員警反擊並且將他壓制在地，多名員警扛著呈「大字型」的龍天翔到警車旁，再扶他站起來進警車，龍天翔還問「你們線不能剪掉嗎」，員警反問「什麼線」，接著表示「回去再幫你剪」。

▲龍天翔被扛進警車。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和警方指出，25日晚間9時18分接獲報案指稱，龍天翔飲酒後搭乘計程車返家，卻在抵達目的地之後，因身上沒錢沒辦法支付420元車資，於是與黃姓司機發生口角，甚至出言辱罵，隨後龍天翔的妻子得知後，才出面拿錢把車資給司機。

▲龍天翔被警員當場壓制，隨後被帶回派出所。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

警方抵達現場處理，龍天翔因酒醉一度情緒失控，仍持續咆哮、動手推擠，結果被員警當場壓制，隨後被帶回派出所保護管束。經紀人接獲通知連夜趕到派出所，並在同日晚間11時許將龍天翔接回住處。