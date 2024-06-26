用希特勒暗喻賴清德遭府批評　柯文哲：個人凌駕法律是獨裁第一步

▲柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日公布國會改革法案，同時聲請釋憲、暫時處分，民眾黨主席柯文哲昨批評，國家滅亡常因「瘋狂的領導人」，並以希特勒為例；總統府則回擊，柯此舉是對民主自由最大的侮辱。柯文哲26日再批，希特勒也是由德國人民選舉產生，說明民主政治需要制衡、守法、當權者自制，提醒賴清德尊重法律，人民才會依法尊重總統身分。

柯文哲今天在臉書表示，自己昨天特別提醒賴清德，會使國家滅亡的不是天災、瘟疫，而是瘋狂的領導人，希特勒就是一個例子，「很可惜賴清德既然對號入座，卻只敢躲在總統府發言人背後，不親自回應。」

柯文哲提及，總統府發聲明「將經由民主憲政體制所產生的總統視為納粹希特勒」，其實希特勒不是武裝政變上台的，恰恰正是由德國人民選舉，經由「民主憲政體制」產生的，這也說明民主政治需要制衡、需要守法，更需要當權者的自制。

柯文哲指出，將個人好惡凌駕在法律之上，是賴政治生涯的慣性，當年身為台南市長卻不進入議會232天，最後因為大批登革熱死亡案例，在輿論壓力之下才重回議會；如今同樣的，賴清德說在釋憲結果出來之前，不會依照已經三讀通過的法律到立法院國情報告，這正是個人凌駕法律，走上獨裁的第一步。

最後，柯文哲再一次提醒賴清德，「你尊重法律，台灣人民才會依照法律尊重你的總統身分。如果總統帶頭違背法律，那法治國家的基礎將蕩然無存，人民對你總統身分的尊重也將消失。」