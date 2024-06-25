監院將聲請釋憲　黃國昌批「打手院」：有通過監察院會議嗎？

▲黃國昌、陳昭姿回應監察院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日針對國會改革法案聲請釋憲與暫時處分，監察院25日下午由秘書長李俊俋召開記者會，提及國會職權修法已嚴重妨害調查權行使，違反《憲法》權力分立原則，因此也將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。民眾黨立委黃國昌、陳昭姿反問，監察院要聲請釋憲，「李俊俋有通過監察院會議了嗎？」只說監察院長陳菊有召開談話會，但談話會什麼時候可以做出決議？監院擺明是配合民進黨、毫無獨立性。

面對監察院秘書長李俊俋25日下午1時30分召開記者會，認為國會改革法案嚴重妨害監院調查權行使，因此將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，民眾黨立委黃國昌、陳昭姿25日下午2時30分臨時召開「沉睡失職監察院，耍廢多年突然醒了」記者會對外回應。

記者會開始，陳昭姿先播放影片，內容為李俊俋在2012年擔任立委時，在國會改革公聽會上表示「立院若無調查權，有如無牙老虎；更呼籲在體制混亂尚無法釐清、沒辦法透過修憲來改變這樣情形的時候，至少應建立國會調查權以及要實施調查權會用到的聽證制度」。

陳昭姿表示，前總統陳水扁時期曾提出台灣新憲法，而當時的台灣憲法權威，也就是李俊俋的父親李鴻禧，李鴻禧提出台灣新憲法的草案就有推動國會改革，而2012年李俊俋擔任立委時也主張立院應有調查權，如今昨是今非。

陳昭姿酸說，仍不相信李俊俋會忘記那個捍衛憲法的爸爸，以及自己當年信仰的主張，「但如今看來，李俊俋已經選擇性失憶，和許多民進黨政治人物一樣，做了昨非今是的抉擇，希望民眾能跟我一起協尋昔日的民進黨！」

黃國昌邀請公民一起到立法院公報，回顧李俊俋在2012年是如何呼籲立院建立調查權與聽證制度。黃國昌提及，「非常遺憾李俊俋換了位置就換了腦袋，竟然宣稱《立法院職權行使法》條文嚴重妨害監察職權行使，違背權力分立原則，所以立院不該有調查權」，李俊俋不僅自打臉，甚至忘了釋字585號早就明文肯認立法院應有調查權。

黃國昌指出，李俊俋說立院調查權侵害監院權力的說法更是可笑，《憲法增修條文》賦予監察院的權限是彈劾、糾舉與審計，監院執行這三樣權限需要調查權，而立法院的職權核心就是審預算、審法案、處理條約，也就是對行政權監督制衡，因此也需要調查與調閱權，正是因為要履行民主憲政體制下的職權，立院才有必要完善聽證調查制度，「李俊俋聲稱監察院可獨攬調查權的說法，匪夷所思。」

黃國昌說，李俊俋2018年在立院主張監察院的地方巡查毫無意義應廢除，但直到今日，地方巡查制仍然存在，一年花了1764萬巡不到40天，勞師動眾、勞民傷財且成效不彰；近8年監察院調查案件的數量寥寥可數，一個委員平均一年調查不到12案，「查得糜糜卯卯！」就算是有法律效力的糾正案一年也不到100案，彈劾案更慘到2021年16個、2022年27個、2023年20個，比馬政府時期的監察院效率還差。

黃國昌提及，2014年李俊俋說監委一人一年彈劾不到一案「效率很差」，但回頭看民進黨主政下的監察院，已經從「酬庸院」升級成「廢物院」，甚至是「打手院」，監察院還有臉說自己針對光電案、雞蛋案都有在調查，請問調查報告在哪？這麼廢還好意思拿來說嘴？

黃國昌也拿出監察院調查「實績」舉例，監察院說2019年就開始查雞蛋並提糾正，為何到了2023年缺蛋風暴重新上演？顯然當時被糾正的農委會，只把監察院的糾正當耳邊風；賴清德的愛將陳宗彥接受業者性招待不法關說，監察院內部報告都承認「陳宗彥接受8次性招待」，但彈劾竟然沒通過，「請問監委諸公到底在幹什麼？」

此外，黃國昌再指，前法務部長邱太三不法關說司法，為富商逃稅案施壓基層檢調，監院彈劾也沒過；新潮流立委段宜康誣指他人侵吞公款被法院判輸，段宜康「賴著不吞」曲棍球，監委竟然還當新潮流打手追殺基層檢察官，被職務法庭多次打臉，痛批監察院自甘墮落，還有臉出來開記者會。

黃國昌質疑，監察院跳出來說要向憲法法庭聲請釋憲，「李俊俋有通過監察院會議了嗎？」李俊俋只說陳菊有召開談話會，什麼時候談話會可以作出決議？難道現在的監察院是陳菊下令就算？監察院擺明配合民進黨，毫無獨立性，竟然還有臉皮開記者會。

最後，黃國昌痛批，監察院對國會改革法案的聽證程序指手畫腳，但立院調查權的被調查人有拒絕證言、律師到場陪同還保障隱私營業秘密等保障，反觀監察院的調查保障通通沒有，「要刮別人鬍子前先刮好自己的」，打蒼蠅不敢打老虎的爛表現，沒經過監察院會議就作出決議，才是真正敗壞憲政體制。