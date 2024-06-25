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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸「懲治台獨」最重死刑　卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

▲▼外交部長林佳龍 立委賴士葆 質詢 行政院長卓榮泰立法院備詢 外交國防組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸近日發布關於懲治台獨頑固分子意見，列出犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪等行為，最高可判處死刑。行政院長卓榮泰25日於立法院會表示，去中國要知道能不能保護自己，因為中國對我們是非常消極的，手段是非常惡毒的，所以政府勸全國國人應三思而後行，而現在重要人士去到中國，政府對他們的人身安全確實擔心，「我這兩天就很擔心前立法院長王金平」，希望他安全回來能告訴大家如何保護自己。

民進黨立委林宜瑾今在總質詢時詢問卓榮泰，中國發布整治台獨份子意見，而依據中國標準，「你覺得自己背了幾條死罪？」卓榮泰回應，因他對我們沒有司法管轄權，不認為他背有任何死罪，但一個不民主法治不完備的政權來侵犯台灣民主，這是天大笑話，去到大陸，你要知道能不能保護自己，因為大陸對我們是非常消極的，手段是非常惡毒的。

林宜瑾提到《1兩岸人民條例修正案》在藍白聯手之下被封殺，提案中有規範與國家秘密安全相關人員前往中國要提前申請，若與黨政軍人員接觸還要申報，當然這提案是以保護台灣為出發點，但我國立委赴中交流因民選公職的身份會涉及台獨，我國欠缺立委赴陸納管規範，是否會造成立委人身安全疑慮？

卓榮泰說，也許換個角度來看，立委是國家的重要工作者，如果去到大陸，有事先知道，政府比較有能力知道他的行蹤及危險性，不是管理，只是讓大家掌握更多資源跟重要人士進出國門的狀態，去到安全的國家不用，但去特殊的地方，政府人民都有義務保護國家重要資產。

林宜瑾表示，根據兩岸人民關係條例與國家機密保護法相關規定，立法院赴中就需接受審查，但立法院長期違規，陸委會曾經行文立法院，從監察院到地方法院都會接受審查，只有立法院不遵守，立法院知法犯法開罰了嗎？如何嚴格執法？

卓榮泰承認，過去在這重點上可能沒做任何處理，他還是尊重立法院未來修法過程，但也希望經過民主公開討論。現在重要人士去到中國，他對他們的人身安全確實擔心，像是王金平。

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