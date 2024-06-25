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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德好感度急跌？　大數據專家揭來源：惡意留言暴增

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德昨日發表敞廳談話。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣議題研究中心（TPOC）今（25日）公布總統賴清德就任35天以來的網路好感度，並透過QuickseeK快析輿情資料庫分析表示，賴的網路聲量網路好感度（P／N值）從表現不俗的0.51，到昨天已經跌至0.22。為何網路好感度一路下滑？大數據專家、數據分析師趙維孝表示，網友對政治議題比較「強烈」，惡意留言導致好感度急跌，但不同平台反差極大。

趙維孝指出，確實釋憲案網路討論聲量有大幅增加，但值得注意的是，好感度會參考網友留言內容以及比例，對於政治議題，網友的遣詞用字通常比較強烈，也有部份負面輿情來自對手社群帳號，惡意留言確實會導致出現好感度數字急跌的現象， 但不同平台反差極大。

另一方面，賴清德昨日發表敞廳談話後，「脆友」予以熱烈迴響。有脆友發文表示：「看賴威廉的直播，我只想跟藍白說，你們惹賴威廉真的是惹錯人了，賴威廉可沒有像小英這麼溫柔好嗎？賴威廉有夠帥」，也有網友留言表示：「威廉的個性，就是大多數台灣人的個性，我直挺挺的站著，跟你說道理，一字一句清清楚楚的告訴你，這是我的底線，一步都不會退」、「威廉是用溫柔的口氣講出最硬的立場！」

另對於藍白馬上想邀請賴清德赴立法院國情報告，有網友發文表示，「看到藍白馬上想邀賴清德去立法院做國情報告，老實說某方面而言這是我最不擔心的（最擔心的是要求詢問國防、軍事或公司機密的部分），一個當過立委、直轄市市長及行政院長的政治人物，怎麼可能會害怕即時問答？問題就只在不爽立法不照程序且法條有違憲之虞而已。」

根據社群數據，昨日賴清德於Threads發布關於敞廳談話的動態，至今已破2.5萬讚，近兩千則分享；於臉書上的發文，也達到2.1萬讚與近千則分享，賴清德敞廳談話一事備受關注，相關貼文底下多留言支持認同，社群聲量極高。

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