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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐美代表公費購買清單竟是密件　黃國昌：林佳龍還記得曾經的自己嗎？

▲▼黃國昌調閱外交部公費購買物品清單，外交部竟回函密件。（圖／取自黃國昌臉書）

▲黃國昌調閱外交部公費購買物品清單，外交部竟回函密件。（圖／取自黃國昌臉書）

記者陳家祥／台北報導

有媒體爆料，駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑、浮報公帳，甚至放任太太把外交官當下人使喚。民眾黨立委黃國昌25日指出，今早發文向外交部索取外交部長駐美代表俞大㵢上任以降使用公費購買物品的清單，外交部的回函竟打上「密件」二字；黃指出，2013年林佳龍時任立委時，曾為故宮疑似涉弊在質詢時，質疑故宮阻卻立法院監督，大嘆「林佳龍部長還記得曾經的自己嗎？」

「林佳龍部長還記得曾經的自己嗎？」黃國昌說，我國駐美代表遭指控亂花公帑，這是相當嚴重的控訴，為求慎重，並確認真實性，我今早即發文向外交部索取其上任以降使用公費購買物品之清單，「然而，令人完全無法理解的是，外交部稍早的回函，竟然打上『密件』二字！」

黃國昌直言，他無法理解，我國的駐美代表花了到底幾十萬添購沙發、添購咖啡機，為何有編密件的必要？這到底是涉及哪門子的國防機密或外交機密？

黃國昌說，外交部需要時間調查、追究相關責任，他一定支持，「但是，為何連這種浪擲公帑的行為，立法院要進行監督，外交部都要用密件來遮掩？」

黃國昌表示，這令他不禁想起，2013年11月4日，立法院教育及文化委員會上，林佳龍委員針對故宮疑似涉弊，在質詢時所說「根據政府資訊公開法和相關的機密法規，其實都不允許你們用這樣的方式阻卻立法院的監督，說實在的，你們在這個過程當中隱匿了一些資訊，我希望你們趕快解密，因為沒有秘密就是沒有秘密，你們已經解釋為可以了，我們立法院為什麼不能看？如果這個不能看，我們怎麼審查預算呢？」

黃國昌直言，請問林佳龍部長，您還記得您11年前所說過的話嗎？請教林部長，駐美代表花了數十萬公帑買沙發，到底是哪門子機密，能不能用道理說服全台灣人民？還是對於民進黨政府而言，只要是自家人，再怎麼難看，如此粗暴的遮掩都沒有關係？

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