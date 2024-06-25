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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建案飢餓行銷、網紅帶動炒房　內政部提醒勿觸法：最重罰5000萬

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區。（圖／記者李毓康攝）

▲近來常見有建案飢餓行銷，或是找來網紅炒作話題，內政部提醒勿觸法，最重可罰5000萬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近來房市議題火熱，常見民眾排隊搶購外，房仲業者還找來網紅行銷試圖營造銷售風潮，影響民眾購屋意向。對此，內政部直言，此舉有擾亂房市健全疑慮，呼籲不動產開發業及代銷業者應自律，尤其是請網紅協助行銷時，應注意行銷手法，勿散布不實資訊，刻意營造搶購潮；同時，也將聯合縣市政府發動稽查，若相關業者違反法令，最高將處以5千萬元罰鍰。

目前不動產市場上售屋手段百百種，常見有「秒殺建案」、「排隊建案」等廣告標語，吸引民眾注意，甚至引發恐慌心理；此外，也有不少不動產開發業及代銷業者邀請網紅協助行銷，製造話題外也盼藉此促銷買氣。

內政部說明，近來部分不動產業者利用飢餓行銷或通知已有購屋意願民眾於同一時段交付定金或簽約，營造排隊的現象，進而影響民眾心理，導致衝動購屋；另也有部分業者請網紅協助行銷，使用誇張語氣或話術，吸引民眾前往購屋。

內政部表示，對於行銷操作異常的建案，將請各地方縣市政府立即發動稽查，如涉及不動產炒作者，依平均地權條例規定，最高可按交易戶（棟）數處新臺幣5千萬元，呼籲業者自律，切勿以身試法。

此外，對於部分建案搭配低自備款等方式，企圖吸引民眾輕鬆購屋，內政部也提醒民眾理性評估貸款負擔能力，莫輕信不當的行銷手法。

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