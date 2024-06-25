▲內政部修服補充兵役辦法，每年可回流服常備兵1925人。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部25日表示，配合全民國防兵力結構調整，役政司修正「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵辦法」第2條，將於近期發布施行，主要修正申請服補充兵役條件，實施後預判每年回流服常備兵現役人數約1925人，改服家庭因素替代役約2560人，可有效增補國家兵員，並達到兵役公平原則。

役政司說明，國防部會同內政部於111年12月29日公告，94年1月1日以後出生的役男，自113年1月1日起回復徵集服1年常備兵現役。

役政司指出，為因應國家常備兵員額需求及服兵役公平，調整常備役體位役男申請服補充兵役條件。現行法規定，役男家屬若患有中度以上身心障礙，除役男及有照顧能力的家屬一人外，沒有其他家屬可照顧時，可申請服補充兵役。修正草案則改為，役男家屬中直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧才能申請服補充兵役。

另外，此次修法也將役男家屬均屬老、幼、身心障礙、重大傷病、在學、患有中度身心障礙及低收入戶，移列為申請服家庭因素替代役（可返家住宿）的申請條件。

役政司補充說明，針對役男家屬不能維持生活者，提高服義務役役男家屬生活扶助金約39%， 94年次以後役男役期回復為1年，薪資同步調升至2萬1,350元，使役男履行國民義務之際，亦得以兼顧家庭生活開支。