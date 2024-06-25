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大陸 大陸焦點 特派現場

台工商聯拜會陸全國工商聯　兩岸「合作機會無限」經貿持續交流

▲▼ 台灣工商企業聯合會經貿文化參訪團在6月25日下午拜會位於北京的中國大陸中華全國工商聯。 （圖／工商聯提供）

▲工商聯率團團長許顯榮拜會大陸全國工商聯主席高雲龍（圖／工商聯提供）

記者任以芳／北京報導

台灣工商企業聯合會（以下簡稱工商聯）經貿文化參訪團今（25）日下午拜會位於北京的中國大陸中華全國工商聯，全國政協副主席、大陸全國工商聯主席高雲龍表達歡迎來訪，兩岸工商聯兩會的交流三十年，雙方友誼深厚，代表兩岸企業往來密切，希望兩岸經貿交流能持續不斷。

高雲龍主席提到中國大陸雖然整體經濟規模日益壯大，但是因人口眾多，經濟發展還是需要更多助益和參與，非常歡迎台灣企業增加在大陸的投資，擴大貿易交流，大陸的民間企業活力十足，兩岸經貿合作機會無限。

擔任過台灣工商聯四屆理事長，現任監事會主席的許顯榮團長於致詞時表示，台灣工商聯與大陸工商聯交誼甚篤，三十年來兩會與香港中華廠商聯合會及澳門中華總商會互為對口單位，並且在台北、北京、香港、澳門每兩年一次，輪流舉辦「海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」，至今已達十五屆；因此，兩會之間的友好對於兩岸經貿的熱絡有相當的助益。

台灣工商聯理事長王明祥執行團長提到自己及許多台商在大陸投資經營，獲得重大成就與發展，經濟上一定要通力合作，才能打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展。建議不定期舉辦青年論壇或台商會員的交流活動，同時期待未來時機合宜時，能邀請高雲龍主席率團來台訪問。

榮譽團長王屏生表示，大陸是台灣投資最好的地方，雖然兩岸目前政治有點不協調，但大家同屬中華民族，是不爭的事實，兩岸應該要有更精準的項目對接及投資，同時希望這次的參訪希望替兩岸的關係帶來一絲暖流。

據了解，會後晚宴由大陸中華全國工商業聯合會邱小平副主席接待。參訪團預計明26日參訪北京小米科技有限責任公司，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會與海峽兩岸關係協會，將拜會海協會會長張志軍。

本次參訪團成員有，台灣工商聯參訪團由該會許顯榮監事會主席擔任團長、王明祥理事長擔任執行團長、王屏生榮譽理事長擔任榮譽團長，共有陳仲隆秘書長、常務理事暨大陸委員會徐詠傑主委、李祖嘉常務理事、台灣大學楊永明兼任教授、李錫東行政長、金洲海洋科技陳加仁董事長、和成(中國)有限公司邱士楷董事長、群宏關係企業謝錦峰董事長、全球卵銀股份有限公司成之絪董事長等約40位參加。

▼ 台灣工商聯經貿文化參訪團拜會位於北京的大陸中華全國工商聯。 （圖／工商聯提供）

▲▼ 台灣工商企業聯合會經貿文化參訪團在6月25日下午拜會位於北京的中國大陸中華全國工商聯。 （圖／工商聯提供）

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