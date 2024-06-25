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蘇州爆持刀男衝「日僑校車開砍」日籍母子濺血　她阻止被砍到命危

▲▼刀,殺人,命案。（示意圖／達志影像）

▲江蘇省蘇州市24日發生一對日本母子在車站遭砍事件。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

中國吉林省10日才發生外國人被攻擊事件，不料24日又傳出一對日本母子在江蘇省蘇州市區等車時，遭到一名中國籍男子拿刀砍傷，所幸母子送醫後沒有生命危險，砍人男子目前已經被警方逮捕。

根據日本TBS電視台報導，有一對居住在蘇州市的日本母子24日下午在市區一處車站等待日僑學校的校車，待校車到站時，遭一名突然衝出的中國籍男子拿刀子砍傷，對方接著登上校車試圖繼續行兇，把挺身阻止的校車中國籍女員工砍到重傷命危。

日本駐上海領事館24日晚間證實這項消息，表示遭砍的日本母子送醫後沒有生命危險，中國籍女員工送醫後失去意識，目前仍在醫院搶救中，至於砍人的男子目前已經被當地警方逮捕，詳細的砍人動機、是否是針對日本人均待調查。

另據讀賣新聞指出，事發地點附近居住了不少日本人，事件中遭砍的孩子還未到就學年齡，當時應該是跟著媽媽在現場等待哥哥或姐姐放學，沒想到會遭歹徒拿刀砍傷。

蘇州市是許多日本企業投資、進駐設立總部的地點，長期有大量日僑居住在蘇州及周邊地區，事件發生後，引發當地日本企業員工及家庭成員恐慌，日本政府目前已向中國政府提出交涉，希望中國政府保障在中國的日本人的安全。

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