保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女！網嘆「可惜蛇蠍心腸」

▲佐久間清來在今年5月，至少對園內一名男童施暴2次。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本東京在近日發生一起虐童案，一名26歲幼稚園保姆佐久間清來，被指控涉嫌虐待園內一名男童，對男童狠狠拉扯頭髮致摔地，並造成男童身上有多處傷勢。東京警方在今（25日）將佐久間逮捕歸案。

據日本《富士新聞網》報導，佐久間清來在今年5月，至少對園內一名男童施暴2次，她對男童用力拉扯頭髮，導致男童跌倒受傷，還有對男童的毆打行為。據悉男童的家屬後來發現孩子不對勁，他的手有瘀青，而且頭髮也有被拉扯的傷痕，於是報警並通知園方處理。

報導指出，家屬原本指責孩子在5月9日於園內受到虐待，但園方第一時間否認，後來家屬鍥而不捨追查，並從監視器畫面中，找到孩子被虐待的證據。警方認定幼兒園保姆佐久間涉嫌重大，佐久間被捕後也承認犯行，表示當時自己「被激怒」，所以才會對男童下重手。

目前警方除了對此案做進一步調查，也將針對全校保姆做進一步調查，查看該間幼稚園內有無其他虐童狀況。不過不少日本網友看到這則消息後，紛紛為佐久間感到可惜。因為佐久間外貌相當姣好，有韓系女星的味道，但沒想到卻是蛇蠍心腸，對小孩下重手。

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