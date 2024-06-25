爆乳服務生要失業了！　Hooters決定關閉全美40多間分店

▲老牌美式連鎖餐廳Hooters。(圖／達志影像／美聯社)



記者王致凱／綜合報導

美國老牌連鎖餐廳Hooters，除了美食外一大特色就是店內穿著性感的女服務生。不過，由於營業成本居高不下，Hooters近日宣布將關閉全美數十家經營表現不佳的分店。雖然官方並未公布受影響的分店數量和地點，但有媒體指出Hooters將一舉關閉40多家餐廳。

綜合美國媒體報導，Hooters此次關閉的分店遍及佛州、肯塔基州、羅德島州、德州和維吉尼亞州等全美數個州，其中有些分店只營業到這個周末，另外一些分店則在過去數周內陸續熄燈。

儘管關閉大量分店，但Hooters強調他們做為一個擁有41年歷史的餐廳品牌「仍然保持高度韌性」，並指出他們計畫在海外持續展店，並且正準備推出新的冷凍食品產品。

Hooters目前在台灣有3間分店，而根據餐飲統計數據，Hooters截至2023年在全球共有293個據點，相較2022年減少1.3%。Hooters連鎖餐廳創立於1983年，其最大特色為店內穿著性感背心和熱褲的女服務生，但同時也是其最大爭議之一。

事實上，由於人力成本和食材成本居高不下，許多連鎖餐廳都面臨挑戰。根據美國6月份公布的數據顯示，全美內用餐廳的菜單價格在4月至5月上漲了0.4%，同時快餐店與速食店也上漲0.2%，物價飛漲讓消費者抱怨連連，許多顧客更打消到外面用餐的念頭。

美國勞工部公布的數據顯示，自疫情以來，全美外食成本已經飆漲超過25%；根據美國零售銷售數據顯示，整體而言，過去半年內有4個月的餐廳支出數據呈現下降，顯示消費者更傾向不上餐廳用餐，而是更多地選擇自行開伙。顧問公司畢馬威（KPMG）調查發現，有41%的消費者表示今年計畫會減少上餐廳用餐的支出，而僅有21%的消費者表示會增加餐廳用餐支出。