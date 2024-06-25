陸央行前副行長：要讓消費者有信心消費　將社會保障納入考慮因素

▲中國大陸消費低迷，經濟復甦緩慢。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸消費不振，大陸央行前副行長朱民25日在世界經濟論壇新領軍者年會上表示，要讓消費者有信心消費，例如將社會保障等納入考慮因素。

今年1到5月份，中國大陸居民存款增加9兆（人民幣），過去三年居民存款增加接近60兆。朱民認為，這反映出居民消費慾望不強，同時供給沒能滿足消費需求，應從供給側提供更多滿足消費者需求的產品組合。

朱民強調，要讓消費者有信心消費，例如將社會保障等納入考慮因素，「中國正在邁入高收入國家行列，消費者的關注點由此前的基本消費品，逐漸轉移到醫療、教育等服務消費品。」

朱民認為，人口老齡化是消費需求下降的原因之一，在中國，父母、祖父母願意為孩子消費，因此上大學前的年輕人消費額度較高，「當年輕人步入社會，開始考慮結婚、買房等問題時，消費便會逐漸降低，退休後的消費則進一步降低，從這個角度看，中國的生育率下降導致了目前的消費降低。」

朱民說，應給予22歲至60歲人群更多的可消費品，促進這部分人群的消費。他認為，這部分群體是未來的消費主力，但目前缺乏針對他們的消費品，供給側抑制了消費端的需求。

朱民還說，同時，忙碌的工作或也將影響這部分人群的消費慾望，在制定政策時，政府應考慮消費群體的需求，讓經濟結構向服務業傾斜，提供更具個性化的服務，加強醫療、教育、旅遊等領域的改革。