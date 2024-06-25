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臺東受贈新型心電圖機與判讀系統　7月起免費檢查

▲臺東受贈新型心電圖機與判讀系統。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為讓民眾能夠得到更加周延的醫療照顧，臺東縣政府主動積極向中央及各民間團體爭取資源，感謝國際獅子會國際基金會（LCIF）暨300A 5區、美商宇心生醫公司捐贈16台先進「新型智慧12導程心電圖機」，臺東縣政府表示，將分送臺東縣16鄉鎮衛生所提供縣民免費篩檢服務，其特殊設計輕巧可攜，搭配雲端AI分析系統，彌補偏鄉心臟專科醫師不足，提供臺東縣民心臟篩檢守護健康。

捐贈儀式25日上午舉行，包括國際獅子會300A5區秘書長吳傳廣、卓文賢、蔡國松前總監等多位重要幹部，以及美商宇心生醫的執行副總經理陳右庭、副總經理林欣霓，三軍總醫院許育瑞副院長、林錦生教學部長、林嶔副教授，廣達電腦股份有限公司處長洪仲璽、張倍菁副處長及李宗勳部經理與會；縣府由衛生局長孫國平率16鄉鎮市衛生所主任受贈，強化基層醫療新利器也提升衛生所功能，並進行現場操作。

台東縣長饒慶鈴表示，心臟疾病是影響國人健康的重要因素，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病，特別是臺東縣地形狹長，醫療資源相對匱乏，提升臺東縣醫療品質及平均餘命是縣府責無旁貸的議題，尤其是心血管疾病的早期診斷和治療一直是我們面臨的一大挑戰，感謝國際獅子會300A 5區、美商宇心生醫公司捐贈16台先進「新型智慧12導程心電圖機」、三軍總醫院及廣達電腦開發之心電圖AI判讀分析系統、許耀明先生之善心，不僅提升臺東縣的醫療資源，更是為臺東的心血管疾病防治注入了一劑強心針。

臺東縣衛生局長孫國平指出，預計配置新型設備於16鄉鎮衛生所，透過衛生所深入社區「心電圖篩檢」，搭配雲端AI判讀系統，協助中高齡長輩及心血管高風險族群。美商宇心生醫開發的新型智慧12導心電圖設備，具有無線、輕便可攜、即時傳輸功能，能快速且準確地提供心電圖資料。此外搭配的雲端AI判讀系統，可以預測13項健康指數，並透過醫學中心個案數達150萬資料演算，能精準診斷難以預測的心血管問題，提供醫師判讀進行個案管理與遠距監測，減低偏鄉無心臟專科醫師窘境，提升醫療可近性，有效掌握健康風險，降低突發性心臟病發生，縣民可就近至衛生所檢查，若有異常將由衛生所協助透過縣內綠色通道讓篩檢異常民眾至醫院追蹤、治療。

衛生局進一步說明，自7月1日起，50歲以上或有疑似心臟疾病症狀民眾，可至各地衛生所洽詢，透過運用創新的醫療技術，針對心血管疾病早期篩檢及早發現異常，使台東縣民能夠在社區就享受到高水平的醫療服務，守護縣民「心」的健康。

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