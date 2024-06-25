35歲男非法購買精神藥物「迷姦」多名女性　法院：判無期徒刑

▲多名女性慘遭王男的毒手。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鶴壁一法院25日公布一起走私毒品及強暴案件的審理結果。35歲的王男使用境外網站購買「咪達唑侖」注射液後，與多名友人迷姦女性。檢察機關以走私毒品罪、強暴罪起訴王男。

據《澎湃新聞》報導，2018年至2021年，王男明知咪達唑侖為國家管制的精神藥品，仍利用境外網絡聊天工具多次購買入境，並從一骨科醫院麻醉張醫師（已判刑）處購買麻醉藥品。王男使用購買的麻醉、精神藥品迷暈多名女性並實施強姦、強制猥褻等犯罪。

2021年9月4日，24歲的徐男透過網路認識王男，經王男介紹從境外購買10支咪達唑侖注射液，在一民宿欺騙受害者劉女服下。待劉女昏迷後，王男、徐男先後與劉女發生性關係。2021年11月23日，徐男在一飯店內欺騙受害者蔡女服下咪達唑侖，待蔡女昏迷後，徐男與蔡女發生性關係。

▲王男透過境外網站購買「咪達唑侖」注射液。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2022年9月26日，鶴壁市山城區人民檢察院以徐男犯走私毒品罪、強姦罪依法起訴。2022年11月24日，鶴壁市山城區人民法院以犯走私毒品罪、強姦罪，依法判處徐男有期徒刑12年，併處罰金2000元（人民幣，下同）。徐男未提出上訴，該判決已生效。

2023年5月4日，鶴壁市人民檢察院以王男犯走私、販賣毒品罪、強姦罪、強制猥褻罪依法起訴。 2023年9月26日，鶴壁市中級人民法院以犯走私、販賣毒品罪、強姦罪、強制猥褻罪，依法判處王男無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金一萬元。王男不服，提出上訴。 2023年12月24日，河南省高級人民法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

同時，檢方經審查發現，王男使用麻醉、精神藥品用量精準、手法嫻熟，經進一步審查發現，涉嫌夥同王男共同實施迷姦犯罪的7名共犯，同時發現涉嫌毒品犯罪的5名涉毒上下游共犯。檢察機關對該12名共犯進行追捕，12名共犯分別被判處三年至十年以上有期徒刑不等刑罰。

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