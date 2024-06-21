挪11億公款！租整排豪車...搭私人飛機出國爽玩　台中銀貪老董慘了

▲台中商銀前董事長王貴鋒（中）任內涉挪用11億公款，遭新北地檢署起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、劉人豪／新北報導

台中商銀前董事長王貴鋒，被控任內涉挪用11億1872萬4527元公款，租購超跑、飛機與豪宅奢華享樂，新北地檢署偵查終結，依特別背信等罪嫌起訴王貴鋒等人，從重求處王有期徒刑15年，併科罰金5億元，同時求處對台中商銀罰款5億。

檢方調查，王貴鋒擔任台中商銀子公司台中銀保險經紀人公司負責人時，將本身核決權限提高至1億元，從2014年起以台中銀或保經公司租用公務車為名，租購奧斯頓馬丁Aston Martin、勞斯萊斯Rolls-Royce、賓利Bentley、賓士 S-Class Maybach S600、賓士 G-Class AMG G63 等豪車等名車，供自己代步或接送親友，租期屆滿後也沒把車過戶給台中銀或保經公司，使銀行及保經公司蒙受共2億餘元損害。

王貴鋒於2016年間，想擁有私人飛機，但又不願自己出資，故指定有「超跑達人」稱號的周哲男，購入龐巴迪Bombardier Challenger 350型、機身編號N59978飛機，於2016年至2020年間，不僅須按月支出350萬元至800萬元不等基本運行費，每次飛行要再支出使用費，每趟96萬元至960萬元間不等，33趟費用中25趟是非必要公務行程支出。

▲被稱為「超跑達人」的租賃業者周哲男，與台中商銀前董事長王貴鋒共涉挪用逾11億元公款。（圖／記者黃哲民攝）

2019年農曆初二至初五，帶一家五口等去新加坡過年旅遊；2018年暑假，王貴鋒夫妻2人去美加帶2位未成年子女旅遊後回國；2019年暑假，王貴鋒夫妻2人與2位未成年子女先送友人去日本，全家再轉美加另帶1位未成年子女，一家五口旅遊後回國等，已然成為供王貴鋒自己及親友私用飛機，使銀行及保經公司受有共4億1578萬元損害。

另外王貴鋒熱愛雪茄，規劃在台北市中山區設立高級私人招待所，均向銀行及保經公司報價進行室內裝修後，作為私人招待所使用，致銀行及保經公司共7686萬2537元損害。王貴鋒違背常規贊助行銷公司，舉辦卡丁車等賽事廣告費，致銀行及保經公司支出廣告費用共3億6780萬元損害。

男一方面，王貴鋒指示自2016年7月1日起，以每月3萬元承租台北市中山區房屋，名義上充作台北行政辦公室，實則作台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿子女，在台北就學住宿之用，致銀行及保經公司承受支出租金共288萬元損害。

▲檢方查扣台中商銀前董事長王貴鋒涉挪用公款租購的豪車 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

檢方指出，王貴鋒等人上開豪奢行為，致銀行及保經公司受有共11億1872萬4527元損害(高價豪車不法獲利2億5540萬1990元、私人飛機不法獲利4億1578萬元、私人招待所不法獲利7686萬2537元、廣告費不法獲利3億6780萬元、台北行政辦公室不法獲利288萬元)；王貴鋒則共獲利4億7304萬4527元（即高價車部分2億5540萬1990元、私人飛機部分1億4078萬元、私人招待所7686萬2537元）。

檢方認為王男等人涉犯《證券交易法》加重特別背信、《證券交易法》加重非常規交易、《銀行法》加重特別背信、使公務員登載不實、業務上登載不實、商業會計法、行使偽造私文書等罪嫌。

王貴鋒在此案爆發後，才匆匆辭去董座一職，而周哲男另涉掩護協助國寶集團總裁朱國榮逃亡至國外，朱國榮犯下多件炒股案被重判8年與16年徒刑，但卻潛逃出國，檢警查出就是周哲男涉掩護朱男搭豪華遊艇偷渡菲律賓，還親送朱到港口以防走漏風聲，周也因為藏匿人犯遭起訴。

檢察官審酌王貴鋒犯後否認犯行，將奢侈行為美化成公司業務必需，且以大股東身分控制銀行及其子公司期間，絕對控制人事，具體介入公司營運。又王貴鋒以大股東身分取得公司經營控制權，利用自己的職權或影響力，架空內控制度，從事奢侈行為，仍辯稱是公司業務必需，由公司報銷，從重求處有期徒刑15年，併科罰金5億元；台中商銀不思維護全體存戶或股東利益，改正形同虛設的內控制度，未將台中商銀最佳利益置於最優地位，為求台中商銀永續經營，請求從重科予罰金5億元。