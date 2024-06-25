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社會 社會焦點 保障人權

北市翁中投資詐騙陷阱！200萬拿不回來　配合警逮18歲車手

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局大直派出所17日晚間有民眾上門報案，表示網路上看到投資詐騙，陸續匯款5次約200萬都沒下落，警方發現是詐騙手段，要求民眾再跟對方聯繫，表示要加碼投資30萬；18日下午車手出面與民眾見面，但發現有警員在場準備掉頭離開，當場被攔查，警方並查扣其身上的假證件、假私章以及收據等證物。

警方調查，85歲廖姓男子17日晚間前往大直派出所報案，表示在網路上點擊廣告連結，與自稱是投資公司的業務員互加通訊軟體為好友，業務員表示儲值越多就可以有更高的回報，廖男前後投資5次達200萬，卻想拿回投資獲利卻遭到對方要求再加碼。

▲▼85歲廖姓男子前後遭騙5次約2百萬，事後討不回來配合警方約抓車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

85歲廖姓男子前後遭騙5次約2百萬，事後討不回來配合警方約抓車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓男子尋求警方協助，警方要他向詐騙集團營業員表示，要再加碼30萬元，相約在中山區北安路上的速食店見面。18日下午4時許，18歲的王姓車手依約現身速食店並找到廖男，雙方正在洽談準備收錢領收據，王男發現旁邊有警員埋伏，想掉頭走人，被警員攔下。

警方在王男身上搜出假證件、假私章以及收據，王則坦承上網應徵工作，卻被人找來收錢，每次收取款項，可以從中抽取千分之5的利潤，警方訊後依照詐欺罪嫌將王男移送法辦，也將持續追查詐騙集團幕後藏鏡人身分。

▲▼85歲廖姓男子前後遭騙5次約2百萬，事後討不回來配合警方約抓車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

18歲的王姓車手帶著假證件、假私章出面，發現有警察想逃遭攔查。(圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局表示，2024年1月至今，全力執行防詐工作，共計攔阻詐騙案件132件總計金額新台幣1億2千萬餘元；另查獲詐欺集團、車手計115件230人。中山分局呼籲大眾，應避免標榜高額獲利、穩賺不賠之投資，切勿輕信來路不明之投資管道，如有發現可疑情事可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭受詐騙。

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