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社會 社會焦點 保障人權

穩交女友2年父急催婚！獨子警離奇墜地亡　無緣公媳認屍悲見第一面

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲王姓警員（左）離奇從堤防上的長元抽水站墜落地面亡。（左圖翻攝自王姓警員臉書／右圖為記者陳以昇攝）

記者吳佩蓁／新北報導

新北市永和分局得和派出所30歲王姓警員，23日與友人在三重港墘公宮廟聚餐後，獨自往環河北路堤防步行返家，但卻離奇從5米高堤防失足墜地死亡。據了解，王員是家中獨子，和女友交往2年多感情穩定，王父原本一直催婚並要他帶女友回家見長輩，但王員不想太早結婚遲未成行，怎料王父與王員女友第一次見面，竟然就在醫院認屍的場合。

▲▼永和警攀抽水站墜地亡 。（圖／記者陳以昇攝）

▲王姓警員從長元抽水站墜地，當場頭破血流，送醫不治 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，王員老家在雲林，警專第32期畢業，2017年被分發至永和警分局得和派出所服務至今，同仁表示他工作一向認真，表現優異。王員獨自租屋住在永和，女友則住在三重，2人交往2年多，感情穩定，王父一直希望兒子早日結婚，多次要兒子帶女友回雲林給長輩看看，但王員不急著結婚，就一直沒能成行，怎料如今卻失足喪命，王父與王員女友初次見面就是在醫院認屍的場合。

▲▼永和警攀抽水站墜地亡 。（圖／記者陳以昇攝）

▲王姓警員墜地身亡，遺留下的手錶 。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，王員24日晚間6時許，與房東相約，從永和搭乘計程車到三重港墘公宮廟聚餐，結束後晚間9時許，他獨自步行離開，原本只要走150公尺就可以叫車返家，未料他疑似不熟悉地形，往另一方向走約450公尺，到長元抽水站上方時，離奇從5米高的地方墜落環河快速道路的馬路上，當場頭破血流，送醫搶救後仍因傷重不治。

王員女友第一時間立刻從三重住處趕到醫院，王父和王員妹妹也連夜北上，見到已成冰冷遺體的愛子，王父忍不住悲痛哭喊「我只有這個兒子，發生這種事，我們家的香火沒了」，令人鼻酸。

▲▼ 。（示意圖／記者戴上容攝）

▲王姓警員距離正確返家之路只要150公尺（左圖），未料他卻詭異走了450公尺的路線，最後發生意外（右圖） 。（示意圖）

檢警相驗，初步判定，王員警為「神經出血性休克死亡、頭部外傷顱顏骨折」，死因為高處墜落意外死亡。永和警分局表示，王姓員警平時工作認真，對於這起意外，警分局深感不捨與遺憾，並承諾將全力協助其家屬處理後續事宜。

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