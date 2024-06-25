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【廣編】台日熱銷NO.1的「龜甲萬」　傳承源自日本三百多年的醍醐味

▲▼龜甲萬,日本,醍醐味,御用,醬油,古法。（圖／業者提供）

▲來台深耕近35年的龜甲萬，其實是源自日本的品牌。

圖、文／龜甲萬提供

龜甲萬來台深耕近35年，但你知道嗎？龜甲萬其實是源自日本的品牌喲！龜甲萬起源於日本江戶時代的千葉縣野田市，野田市坐擁關東平原的優質大豆、小麥等醬油原料與運河流經的地利之便，進而發展出醬油釀造工藝，累積至今已有三百多年的釀造經驗與智慧，更獲得日本皇室長久以來的青睞與指名。龜甲萬還特別於江戶川邊成立「御用醬油釀造所」，而御用一詞，源自於「宮內廳御用達」，也就是「御用商人」之意。在當時，能負責為皇室進貢御用醬油，可說是莫大的殊榮，更是商人的最高榮耀。

時至今日，龜甲萬仍延續著三百多年承傳下來的釀造技術與獨家麴菌，透過不斷地改良製程與工藝，將過去的醇厚風味完美地保留，並在品質的把控上長期派駐日籍技術幹部在各地把關，從原料、製麴、發酵、壓榨、調配乃至成品的品質資料，皆須檢附製造流程送至日本進行審查，以與日本同等級高規格品管，用心堅持做好每一瓶醬油，才能持續製造出美味又安心的經典醍醐味；更在品牌進軍全球時，針對不同地區的飲食習慣，推出在地化的商品，打造出最符合當地人的口味，才能多年以來一直是日本與台灣市佔第一的醬油品牌！

未來，龜甲萬會繼續秉持古法、堅持初心，不走化學合成、不粗製濫造，繼續以源自日本百年的好味道陪伴大家走過下一個世紀。

*台灣No1. 龜甲萬，「廣宣用語之宣稱係根據尼爾森愛科於 2023 年 12 月止前之 3 個 MAT 期間,透過其整體醬油品類醬油類別產品之實體通路零售資訊服務系統,就台灣總體線下零售市場所提出之資料計算為依據(著作權© 2024,尼爾森愛科)。」
*日本 NO1. Kikkoman，依據：日刊經濟通信社2024年2月報所公布之日本國內醬油市占率(2023年1月~12月出貨數量)品牌居冠

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