2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

▲中國蘇州傳出有日本母子遭砍。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

中國本月初才發生外國人遇襲事件，不料僅隔2個周，24日又傳出一對在等校車的日本母子遭一名中國男子持刀襲擊，事件還造成一名阻止行兇的中國女員工重傷。目前行兇男子已被警方拘留，詳細作案動機仍待釐清。

根據日本NHK的報導，這起事件發生在江蘇省蘇州市區，當地居住許多日本人和其他外國人，24日當天該對日本母子正在公車站等待放學的校車，疑似是媽媽帶著學齡前的孩子在等哥哥或姐姐放學，不料卻遭一名中國男子持刀襲擊。

事發後，日本母子被送往醫院接受治療，無生命危險，不過一名試圖阻止男子上車的中國女子被刺傷，傷勢嚴重且有生命危險。據報導指出，該女是校車的隨車人員，目前仍在醫院搶救中。

這起襲擊事件是近兩周內第二起外國人在中國遇襲事件，早前本月10日，4名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷。這兩起事件不僅引發國際關注，也引發了外國人對於在中國安全的擔憂，目前日本政府已向北京提出交涉，要求中國確保在中國的日本人安全，而蘇州日本學校已決定於25日停課。

事實上，中國在近幾個月已積極展開「魅力攻勢」，單方面開放多個國家民眾免簽進入中國。然而，中國仍持續採取強烈的戰狼外交，不斷鼓吹仇外排外的情緒，導致外資重新投入中國投資的意願銳減。