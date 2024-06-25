　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

▲桃園市陳姓男子不滿租約內容，去年12月邀洪姓房東夫婦洽談退租，卻企圖開車撞死2人，還持武士刀砍殺2人，幸遭路人協助制止，房東夫婦倖免於難。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國蘇州傳出有日本母子遭砍。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

中國本月初才發生外國人遇襲事件，不料僅隔2個周，24日又傳出一對在等校車的日本母子遭一名中國男子持刀襲擊，事件還造成一名阻止行兇的中國女員工重傷。目前行兇男子已被警方拘留，詳細作案動機仍待釐清。

根據日本NHK的報導，這起事件發生在江蘇省蘇州市區，當地居住許多日本人和其他外國人，24日當天該對日本母子正在公車站等待放學的校車，疑似是媽媽帶著學齡前的孩子在等哥哥或姐姐放學，不料卻遭一名中國男子持刀襲擊。

事發後，日本母子被送往醫院接受治療，無生命危險，不過一名試圖阻止男子上車的中國女子被刺傷，傷勢嚴重且有生命危險。據報導指出，該女是校車的隨車人員，目前仍在醫院搶救中。

這起襲擊事件是近兩周內第二起外國人在中國遇襲事件，早前本月10日，4名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷。這兩起事件不僅引發國際關注，也引發了外國人對於在中國安全的擔憂，目前日本政府已向北京提出交涉，要求中國確保在中國的日本人安全，而蘇州日本學校已決定於25日停課。

事實上，中國在近幾個月已積極展開「魅力攻勢」，單方面開放多個國家民眾免簽進入中國。然而，中國仍持續採取強烈的戰狼外交，不斷鼓吹仇外排外的情緒，導致外資重新投入中國投資的意願銳減。

ET快訊
台灣之光！獲千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了
《神鬼奇航》演員遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」
桐島愛遭150公斤男友分屍！兇殘「三哥」背景曝光
女大生將「守宮放壽司郎醬料盤」　桃園衛生局回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯

台灣工商聯參訪團赴京、蘇　明拜會陸全國政協副主席高雲龍

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

女CEO「赴美買上等精子」生下雙胞胎！曬4娃全家福：18歲願望成真

杭州一學校發現76例「脊椎側彎」！　醫警告：嚴重可致癱瘓

制裁洛克希德馬丁　陸外交部：對台軍售「嚴重干涉中國內政」

39歲「快遞小哥」綁沙袋送貨！竟跑進巴黎奧運　激動喊：不敢想像

老師分麵包　7歲女童竟噎到「癱軟倒地」身亡！二次求救都被忽視

安徽桃花潭「李白」孤身站在洪水中　遊客笑：至少酒杯滿了

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

小屁貓偷衛生紙大步狂逃！　奴才笑翻：傳說中的貓二哈

2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯

台灣工商聯參訪團赴京、蘇　明拜會陸全國政協副主席高雲龍

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

女CEO「赴美買上等精子」生下雙胞胎！曬4娃全家福：18歲願望成真

杭州一學校發現76例「脊椎側彎」！　醫警告：嚴重可致癱瘓

制裁洛克希德馬丁　陸外交部：對台軍售「嚴重干涉中國內政」

39歲「快遞小哥」綁沙袋送貨！竟跑進巴黎奧運　激動喊：不敢想像

老師分麵包　7歲女童竟噎到「癱軟倒地」身亡！二次求救都被忽視

安徽桃花潭「李白」孤身站在洪水中　遊客笑：至少酒杯滿了

21歲男被控殺人遭判死！獄友還指證他是兇手　47年後卻證實是冤獄

30年來最熱城市曝光！平均每年186天超過30度　當地人：快融化了

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤...被家人追問才曝光

2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

博愛座之亂文湖線出手！　「23字廣播」通勤族驚喜：太讚了吧

蘇州爆持刀男衝「日僑校車開砍」日籍母子濺血　她阻止被砍到命危

經典動畫《金肉人》時隔30年推續作「完美超人始祖篇」登Netflix

22歲印度裔AI學霸墾丁溺水亡　暑假第一天9人出遊遇劫

「日本第一美魔女」55歲凍齡如大學生！防脫髮「頭皮按摩」曝光

Toyz爆未成年網美「玩4P」被告！她秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

女CEO赴美買上等精子生雙胞胎！曬4娃全家福

台灣工商聯組團赴京、蘇　拜會高雲龍、張志軍

中國又爆外國人遇襲！日本母子被砍傷

「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒抵制

老師分麵包　7歲女童竟噎到癱軟倒地身亡

司機堅持按導航走…竟被乘客怒賞巴掌

大陸A股近5000支股票下跌！　股民一片哀嚎

快遞小哥竟「跑」進巴黎奧運　激動喊不敢想像

杭州一學校有76例「脊椎側彎」！醫：恐癱瘓

陸外交部：對台軍售干涉中國內政

manner店員妹大暴走！一步上前潑女客人咖啡粉

米裡含肉！陸成功研發雞肉米、豬肉米

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

更多熱門

相關新聞

蘇州1男日僑校車開砍　日籍母子濺血

蘇州1男日僑校車開砍　日籍母子濺血

中國吉林省10日才發生外國人被攻擊事件，不料24日又傳出一對日本母子在江蘇省蘇州市區等車時，遭到一名中國籍男子拿刀砍傷，所幸母子送醫後沒有生命危險，砍人男子目前已經被警方逮捕。

游艾喆讓中日澳搶人　想對決河村勇輝

游艾喆讓中日澳搶人　想對決河村勇輝

日本也熱炸　關東120人中暑送醫

日本也熱炸　關東120人中暑送醫

台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房

台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房

「桃園之星」113年外國人才藝競賽　歡迎報名

「桃園之星」113年外國人才藝競賽　歡迎報名

關鍵字：

外國人襲擊中國日本安全

讀者迴響

熱門新聞

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

台啦啦隊被嫌「快40還在跳」　她們被點名直球回應

陸知名網紅桐島愛爆遭男友殺害棄屍

台人可約砲卻不戴套！6成5曾危險性行為

即／道瓊漲超300點！輝達連3跌市值蒸發3000億美元

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面